Что изменится в законах с 1 октября 2019 года?

Перемены коснутся получения потребительских кредитов, которые будут выдаваться с учетом показателя долговой нагрузки. Будут введены новые правила оформления документов по ДТП без участия полиции.

Страховые компании обязаны обеспечивать непрерывное и бесперебойное функционирование информационных систем, необходимых для получения сведений о ДТП

В октябре вступает множество законов, которые значительно изменят в жизнь миллионов россиян. Перемены коснутся получения потребительских кредитов, которые будут выдаваться с учетом показателя долговой нагрузки. Заработают новые апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции, появится возможность предъявлять групповые иски. Будут введены новые правила оформления документов по ДТП без участия полиции. И наконец, с 1 октября вступит в силу запрет на размещение в жилых домах гостиниц и хостелов, рассказали Курьер.Среда.Бердск юристы центра правовой помощи Кирпиков и партнеры.

Кредиты по новым правилам, быстрые платежи, ставки по ипотеке, банковская гарантия

С 1 октября вводится показатель долговой нагрузки при предоставлении потребительских кредитов. Указанный показатель будет рассчитываться как сумма среднемесячных платежей по всем кредитам и займам к среднемесячному доходу заемщика. В зависимости от уровня долговой нагрузки банк будет решать, одобрять кредит или нет. Предполагается, что с введением новой методики займы для закредитованных граждан станут дороже. Фактически миллионы россиян лишатся возможности брать новые кредиты (см. С 1 октября заемщиков лишат кредитов).

С указанной даты все крупнейшие российские банки страны обязаны использовать сервис быстрых платежей для осуществления перевода денежных средств по распоряжениям клиентов. При этом максимальный размер платы, взимаемой банками со своих клиентов за медицинские и образовательные услуги, оплату услуг ЖКХ и некоторые иные платежи, не должен превышать 0,4 %, а по прочим платежам – 0,7 %. За платежи в пользу государства (налоги, госпошлина и т. п.) и за любые переводы физических комиссия не взимается. Равно как и за возврат денежных средств по ранее совершенным операциям.

Вступят в силу поправки в Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ «О кредитной кооперации», в соответствии с которыми процентная ставка по ипотечным займам, предоставляемым кредитным кооперативом своим членам, не может превышать максимальный размер, установленный советом директоров Банка России. Помимо этого, банковская гарантия исключается из перечня банковских операций. Такая гарантия отнесена к сделкам, которые кредитные организации могут совершать помимо банковских операций.

Новые апелляционные и кассационные суды, групповые иски, цифровые права

С октября заработают новые апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции, которые образованы по экстерриториальному принципу – на несколько субъектов Российской Федерации. В территориальную юрисдикцию каждого апелляционного суда общей юрисдикции войдут от 14 до 21 субъекта Федерации, а в юрисдикцию каждого кассационного суда – от 7 до 13 субъектов. Кассационные жалобы будут рассматриваться в судах без какого-либо предварительного отбора – по принципу «сплошной кассации». Сейчас до рассмотрения в суде доходит лишь 4-5 % кассационных жалоб.

В гражданском процессе появится институт групповых исков. Гражданин или организация вправе обратиться в суд в защиту прав и законных интересов группы лиц, если имеется общий ответчик, предметом спора являются общие или однородные права и интересы членов группы лиц, присутствуют схожие фактические обстоятельства и всеми членами группы используются одинаковые способы защиты своих прав. Рассмотрение дела о защите прав и законных интересов группы лиц допускается в случае, если ко дню обращения в суд к иску присоединилось не менее двадцати лиц.

В перечень объектов гражданских прав, предусмотренных гражданским законодательством, включены цифровые права. С начала октября заключение договоров с помощью электронных или иных технических средств приравняют к простой письменной форме сделки. В частности, устанавливается, что договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю, в том числе электронного документа, подтверждающего оплату товара. Данные правила распространяются на договор страхования и договор номинального счета.

Хостелы, европротокол, НДС на фрукты и ягоды, пальмовое масло и импортозамещение

1 октября вступят в силу изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, согласно которым жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг. Размещать гостиницы или хостелы в помещениях многоквартирного дома можно будет только после того, как они будут переведены в нежилой фонд. Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если она расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения под квартирой являются нежилыми и имеется отдельный вход.

Водятся новые правила оформления европротокола. В случае оформления документов о ДТП без участия полиции для получения возмещения по ОСАГО до 100 тысяч рублей при наличии разногласий и до 400 тысяч при их отсутствии страховой компании нужно представить данные об обстоятельствах причинения вреда транспортному средству в результате аварии, которые зафиксированы с помощью мобильного приложения или ГЛОНАСС. Страховые компании обязаны обеспечивать непрерывное и бесперебойное функционирование информационных систем, необходимых для получения сведений о ДТП.

Налог на добавленную стоимость на фрукты и ягоды, включая виноград, с начала октября снизится с 20 % до 10%. Одновременно с этим ставка НДС на пальмовое масло увеличивается с 10 % до 20 %. После повышения налога на пальмовое масло соответственно вырастет цена на продукты, в состав которых входят растительные жиры. Преимущественно пальмовое масло, которое из-за своей дешевизны позволяет удешевлять и разнообразить продукцию: выпускать спреды вместо сливочного масла, сырный продукт – вместо сыра. То есть то, что на языке чиновников называется «импортозамещение».