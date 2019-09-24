Все вокруг завибрировало: Соловьев возмущен «либеральным бредом» о России

Он также выразил мнение, что возвращение образа Сталина в современную политику в основном связано с Западом и «обслуживающим его либералами».

Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии

Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии «России 1» и кричал в прямом эфире из-за «либерального бреда про российскую историю». Об этом сам журналист написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня очень эмоциональный Вечер на телеканале «Россия». Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стекла вылетать. Да еще и по барьеру врезал так, что аж все вокруг завибрировало. Не могу я слышать весь этот либеральный бред про нашу историю», — пояснил Соловьев.

Он также выразил мнение, что возвращение образа Сталина в современную политику в основном связано с Западом и «обслуживающим его либералами».



Ранее Соловьев выгнал из студии украинского журналиста Всеволода Непогодина из студии программы «Кто против?» на телеканале «Россия 24». Тогда телеведущего возмутили слова эксперта о борьбе со сталинизмом выступавшего на стороне Гитлера Степана Бандеры.

Источник: РИА Новости