24.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Все вокруг завибрировало: Соловьев возмущен «либеральным бредом» о России

16:30 24.09.2019 Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Rozhkov
1 2

Он также выразил мнение, что возвращение образа Сталина в современную политику в основном связано с Западом и «обслуживающим его либералами».

Все вокруг завибрировало: Соловьев возмущен либеральным бредом о России
Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии

Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии «России 1» и кричал в прямом эфире из-за «либерального бреда про российскую историю». Об этом сам журналист написал в своем телеграм-канале.
«Сегодня очень эмоциональный Вечер на телеканале «Россия». Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стекла вылетать. Да еще и по барьеру врезал так, что аж все вокруг завибрировало. Не могу я слышать весь этот либеральный бред про нашу историю», — пояснил Соловьев.
Он также выразил мнение, что возвращение образа Сталина в современную политику в основном связано с Западом и «обслуживающим его либералами».

Ранее Соловьев выгнал из студии украинского журналиста Всеволода Непогодина из студии программы «Кто против?» на телеканале «Россия 24». Тогда телеведущего возмутили слова эксперта о борьбе со сталинизмом выступавшего на стороне Гитлера Степана Бандеры.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поддерживаете Соловьева?

Гость, 24 сентября 2019 21:14
Уж при Сталине точно встряхнули бы лондонскую эмиграцию! Слегка обезжирили бы! И точно бы нашли, кто воспитывает вот таких колей-с-уренгоя, которые рвутся извиняться в бундестаге "за невинно убитых под Сталинградом немецких солдат"!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Наливайки" в жилых домах запрещают депутаты Госдумы
21:18 24-09-2019
Пропал без вести "агент США" Смоленков. Бывшего чиновника Кремля объявили в розыск 1
18:30 24-09-2019
Пропал без вести
БердскРыба-змея: Необычного уродливого мутанта выловил из озера житель Бердска 3
18:15 24-09-2019
Рыба-змея: Необычного уродливого мутанта выловил из озера житель Бердска
БердскЗасекретили имена инвесторов и будущее производство завода PepsiСo, купленного за 400 млн рублей в Бердске 2
18:08 24-09-2019
Засекретили имена инвесторов и будущее производство завода PepsiСo, купленного за 400 млн рублей в Бердске
БердскПочти, как пылесосы: На треть больше соберут листвы с новым «Чистодором» в Бердске 2
18:00 24-09-2019
Почти, как пылесосы: На треть больше соберут листвы с новым «Чистодором» в Бердске
Обеление: Вывод экономики из тени пока опасен для России
18:00 24-09-2019
Обеление: Вывод экономики из тени пока опасен для России
Цены на автомобили вырастут с 1 января 2020 года в России 1
17:45 24-09-2019
Цены на автомобили вырастут с 1 января 2020 года в России
Кольца Венеры: почему так быстро стареет шея?
17:33 24-09-2019
Кольца Венеры: почему так быстро стареет шея?
Коммунист Локоть инаугурирован во второй раз на пост мэра Новосибирска 2
17:30 24-09-2019
Коммунист Локоть инаугурирован во второй раз на пост мэра Новосибирска
Семья грибников из 4 человека без вести пропала в лесу в Красноярском крае
17:25 24-09-2019
Семья грибников из 4 человека без вести пропала в лесу в Красноярском крае