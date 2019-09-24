Приют не резиновый: Гибнут от голода и холода брошенные на дачах собаки и кошки в Бердске

Статистика неумолима: если даже считать на каждое садовое общество по 2-3 брошенных собаки, то их получится порядка 80.

Собака Люська уже пять лет живет на дачах

После окончания дачного сезона бросают в садовых обществах своих питомцев на произвол судьбы жители Бердска. Мало кто из этих собак и кошек переживет без еды и тепла зиму.

— Напомните еще раз нерадивым дачникам, чтобы они на осень и зиму не бросали своих питомцев — кошек и собак. Опять собачки бегают и кошечки, особенно это касается мест нахождения СНТ «Запрудное», «Восток-1» и «Восток-2». В СНТ «Восток-2» у насосной народ подкармливает собачек. Было 2, сейчас 4. Тут же напротив, у забора, кто-то кормит маленьких котят. Естественно, зимой они не выживут. Председатели обществ эти проблемы не озвучивают, зоозащитники там не бывают. Когда прекратятся эти безобразия? Наигрались и выбросили. Неужели в душе не екнуло, это же живые существа и зимой им намного труднее, чем нам, наделенных умом и рассудком, — написал в рубрику «Сообщи свою новость» Николай.

Напомним, этим летом в «Курьер. Среда. Бердск» обратился Николай Дерябин и рассказал о бездомной собаке Люське, которая пять лет скитается по улице. Жители переживают, что за последнее время собака сильно постарела и ей необходим дом, чтобы пережить грядущую зиму. Она обитает на территории дачного сообщества «Восток-2». Всем дачникам она уже как родная. Местные и дали кличку собаке — Люська. Собака принимает еду, но подпускать к себе не дает. Зиму она предположительно проводит на территории завода. А весну, лето и осень – на дачах. Бердчанин спрашивал, есть ли возможность забрать ее в приют.

Всех бездомных животных невозможно поместить в приют «Надежда» — он не резиновый. Сейчас здесь живут более 240 кошек и собак. Сотрудники постоянно проводят отлов по заявкам бердчан на улицах города.

Оставленных в садовых обществах животных, действительно очень много, подтвердил руководитель приюта «Надежда» Дмитрий Ильченко.

— В прошлом году в садовом обществе «Отдых» мы забирали собак. В течение сезона там бабушка их выращивала, выкармливала. А потом родственники ее увезли домой. А собачки, штук шесть, остались. Пришлось их забирать, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Ильченко.

Статистика неумолима: если даже считать на каждое садовое общество по 2-3 брошенных собаки, то их получится порядка 80.

— С дачами вопрос стоит остро. Лето прошло, щенки и котята за лето подросли и стали никому не нужны. Люди по доброте своей душевной кинули косточку собаке, а она на следующий день будет ждать, когда они снова придут. И в гаражах такая же ситуация, — отметил руководитель приюта.

По словам Ильченко, на вновь прибывших в приют животных уходит немало средств и сил, во-первых, животных нужно привить, во-вторых, простерилизовать, кого-то — пролечить.

— Очень хочется достучаться до дачников: увидели в садовом обществе бездомную собаку — принесите ее к нам. Ее бесплатно простерилизуют и пусть она и дальше живет на дачах. Но размножаться животное больше не будет, — объяснил Ильченко.