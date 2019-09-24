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«Новые русские Бабки» выступят в ДК «Родина»

15:00 24.09.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Афиша Дворца культуры «Родина» 25 сентября – 7 октября. 28 сентября в 16:00 в большом зале — открытие 49-го творческого сезона «Вся жизнь – театр!».

Новые русские Бабки выступят в ДК Родина
ДК Родина открывает новый сезон

Афиша Дворца культуры «Родина» 25 сентября – 07 октября 2019 г.

28 сентября 16:00 большой зал
«Вся жизнь – театр!». Открытие 49-го творческого сезона Дворца культуры «Родина» 0+

1 октября 15:00 большой зал
Городское мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека 12+

2 октября 18:00 большой зал
«Щенки спешат на помощь». Московское шоу ростовых кукол 0+

3 октября 16:00 большой зал
Городское мероприятие, посвящённое Дню дошкольного работника и Дню учителя 6+

5 октября 15:00 малый зал
Спектакль по рассказам А.П. Чехова в постановке народного коллектива театра «Лестница» 12+

5 октября 17:00 большой зал
«Тайный показ 2019» . Гала-показ проекта молодых модельеров-дизайнеров НСО, 0+

6 октября 17:00 большой зал
Студия популярной музыки «Город песен» представляет
Мюзикл «Не покидай меня…» 6+

07 октября 18:00 большой зал
Гастроли! Кабаре-дуэт «Новые русские Бабки»
Новая программа «Ю.М.О.Р.» 16+

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