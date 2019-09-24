«Новые русские Бабки» выступят в ДК «Родина»

Афиша Дворца культуры «Родина» 25 сентября – 07 октября 2019 г.
28 сентября 16:00 большой зал
«Вся жизнь – театр!». Открытие 49-го творческого сезона Дворца культуры «Родина» 0+
1 октября 15:00 большой зал
Городское мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека 12+
2 октября 18:00 большой зал
«Щенки спешат на помощь». Московское шоу ростовых кукол 0+
3 октября 16:00 большой зал
Городское мероприятие, посвящённое Дню дошкольного работника и Дню учителя 6+
5 октября 15:00 малый зал
Спектакль по рассказам А.П. Чехова в постановке народного коллектива театра «Лестница» 12+
5 октября 17:00 большой зал
«Тайный показ 2019» . Гала-показ проекта молодых модельеров-дизайнеров НСО, 0+
6 октября 17:00 большой зал
Студия популярной музыки «Город песен» представляет
Мюзикл «Не покидай меня…» 6+
07 октября 18:00 большой зал
Гастроли! Кабаре-дуэт «Новые русские Бабки»
Новая программа «Ю.М.О.Р.» 16+