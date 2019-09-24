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Зачет-незачет: Нужно ли ставить отметки по пению, рисованию, физкультуре в школе?

14:53 24.09.2019 Фото: pixabay.com
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Вопрос для многих, действительно, очень болезненный. Ведь у детей разные творческие способности, и в некоторых случаях важен не столько результат, сколько приложенные усилия и старания.

Зачет незачет: Нужно ли ставить отметки по пению, рисованию, физкультуре в школе?
Ольга Васильева высказалась за то, чтобы по таким школьным предметам, как ИЗО, музыка и физкультура отказаться от балльной системы с «пятерками» и «двойками»

В начале учебного года на Общероссийском родительском собрании в Санкт-Петербурге министр просвещения Ольга Васильева высказалась за то, чтобы по таким школьным предметам, как ИЗО, музыка и физкультура отказаться от балльной системы с «пятерками» и «двойками», оставив лишь два критерия оценки: зачет — незачет.

Вопрос для многих, действительно, очень болезненный. Ведь у детей разные творческие способности, и в некоторых случаях важен не столько результат, сколько приложенные усилия и старания.
По мнению директора Губернаторского Светленского лицея, что в Томской области, народного учителя и художника Александра Сайбединова, это заявление министра не должно остаться незамеченным. Оно может стать началом нового этапа в оценке качества знаний.

О преподавании предметов творческого цикла Александр Геннадьевич знает не понаслышке. Светленский лицей работает по авторской методике Сайбединова — «Эмоциональное образование». Суть в том, что в школьной программе лицея долю творческих занятий увеличили до 20 процентов. В обычной школе на это, как правило, выделено не более 5 процентов. При этом сохранены все нормы образовательных стандартов. Дополнительные часы на ИЗО и музыку «берут» из так называемого «школьного компонента» — времени, которое обычно отдают под углубленное изучение общеобразовательных предметов.
— Если взять в среднем по стране количество полученных пятерок за год по тому же рисованию, то мы неожиданно для себя узнаем, что наша система образования — это одна большая художественная школа, — говорит Александр Сайбединов. — Но это не так, поэтому условные отметки за несуществующие зачастую результаты вызывают и весьма условное к ним отношение. То, что балльная система оценки знаний по ряду учебных предметов этих знаний не отражает — не новость. Системе образования очень важно понять — не там ищем! Результатом обучения является не продукт, а процесс — индивидуальная динамика развития личности, не придавленной сверху единой меркой в виде цифры «5».

В Светленском лицее все предметы художественно-эстетического цикла «перешли» на безотметочную систему еще в далеком 1995 году. А здесь, кроме рисования и музыки, преподают и историю искусств, и основы дизайна, и художественный труд. Но в рейтинге популярности и востребованности у учеников — а опросы здесь проходят регулярно — творческие дисциплины неизменно на первом месте.

— Ученик получает не формальную отметку за качество выполненной работы, а неформальную свободу творчества, над которой не нависает тень негативной оценки, заслоняющая собой все его индивидуальные достижения, — поясняет Сайбединов. — Только развитие способностей каждого ученика может стать верным вектором оценки успехов в образовании XXI века!

Пятибалльная и в целом — балльная — система оценки не только по физкультуре, рисованию, музыке, устарела и архаична, так как сдерживает развитие ребенка, считает директор лицея.

Но есть один большой риск. «Важно, чтобы все, кто участвует в системе школьного образования, правильно поняли этот посыл, а не увидели в нем сигнал к снижению значимости этих базовых для развития человека образовательных областей, которые и сегодня, увы, не находятся в списке важных уроков в школе», — отмечает Сайбединов.

Кстати, в лицее доказали: творческие занятия повышают результаты по обычным школьным предметам. Невероятно, но факт: увеличив время на творческие предметы, «светленцы» повысили успеваемость по математике! Если на «4» и «5» по математике в обычной школе учатся примерно 45 процентов школьников, то у Сайбединова — не меньше 60.
Источник: РГ

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