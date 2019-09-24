Сожгли лавочку-шишку на ее 5-летний юбилей в Академгородке Новосибирска

В ночь на 23 сентября на Морском проспекте загорелся арт-объект – лавочка-шишка, которая была установлена 5 лет назад.
Арт-лавочка появилась напротив входа в малый зал Дома ученых 28 сентября 2014 года. Проект разработала архитектор София Панова, а профинансировал установку выпускник НГУ, директор института фотоники Университета Астон (Великобритания) Сергей Турицын. Напомним, что арт-лавочки устанавливались общественным фондом «Академгородок».
По всей видимости, лавочка-шишка загорелась из-за неосторожности при курении. Огонь повредил правую часть арт-объекта и вместе с табличкой.
Источник: rberega.info