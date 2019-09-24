Один на десять: школа без учителей-мужчин не полноценна

Статистика удручающая: на десять женщин-педагогов в школах сегодня приходится всего один мужчина. А средний возраст учителей — 46 лет. Почему мужчины не идут в школы?

Среди учителей на десять женщин приходится один мужчина в школах России

Вспоминаю, как нынешней весной была на выпускном в одной из школ. На торжественной части, как водится, чередой выходили женщины-педагоги, произносили традиционные напутствия про «корабль, отправляющийся в большое плавание под названием жизнь». И тут на сцену поднялся мужчина с гитарой — единственный мужчина в школе — и вместо заунывных слов с улыбкой произнес: «Ну что, ребята, отмучились?». Потом он пел, и вся школа, включая родителей, ему подпевала. А когда он уходил со сцены, его обнимали за плечи парни из выпускного класса.

Картина была трогательная и печальная одновременно. Она наглядно демонстрировала, что при всех заслугах учителей-женщин, конечно, школе нужны мужчины.

Но, увы, статистика удручающая: на десять женщин-педагогов в школах сегодня приходится всего один мужчина. А средний возраст учителей — 46 лет.

Почему так сложилось? Кто эти отважные, что все-таки идут учить детей? Что ими движет? Об этом мы решили узнать у самих мужчин-педагогов.

— Один из самых способных парней на нашем курсе, когда мы учились в вузе, был мой приятель, — рассказывает учитель обществознания гимназии №8 Екатеринбурга Семен Казанцев. — Он очень хотел пойти в школу, ему нравится преподавать, он любит общаться с детьми, но решил, что лучше пойти работать клерком в банке. Теперь получает раза в два больше, чем я.

Сам Семен, закончив педуниверситет, пошел преподавать, получает порядка 30 тысяч в месяц (средняя зарплата в регионе — 37) и из школы уходить не собирается. Говорит, что главное для него — получать удовольствие от работы. При этом признается, что своей семьи у него пока нет.

Еще одна причина, отпугивающая мужчин от школы, это стереотип, что учительство — чисто женское дело, — добавляет Даниил Ляховец, учитель математики СУНЦ при Уральском университете. — Эту укоренившуюся установку сходу не пробьешь.

В кинотеатре показывали «Банду бритоголовых»

Конечно, зарплата — один из самых важных факторов, бьющих по престижу профессии, подтверждает Авуст Белкин, заслуженный учитель России, работавший директором школы в Екатеринбурге в советское время.

— Когда в 60-е годы жалованье учителям подняли до 120 рублей в месяц, — для сравнения, инженеры тогда получали 96, — в школу сразу пошло больше мужчин. Деньги важны, ведь кроме воспитания чужих детей мужчине-учителю нужно еще и своих кормить, — говорит Белкин.

При этом он убежден в том, что без мужчин полноценной школа быть не может.

— Вот лишь один пример: математик в нашей школе мог поставить 10-15 двоек зараз. Я его распекал на педсовете, мол, нельзя же так, но он знал, что делает. При всей учительской свирепости дети и математику знали, и в нем души не чаяли. На выпускном парни на руках его до дому несли, когда он позволил себе выпить. И портфель его тоже несли. Господи, рассказываю об этом и думаю: при сегодняшних порядках СМИ бы об этом раструбили, и человека бы на следующий день из школы с позором выгнали, но тогда совершенно искренне и просто все было. И ребята хорошими людьми выросли, и математик этот был замечательным человеком. Для наведения порядка мужчине порой нужно только сдвинуть брови, и все становится на свои места. Женщина на это по природе не способна — при всем к ней уважении.

При этом Август Белкин рассказал, как сам наводил порядок в школе.

— Целый класс однажды на урок не пришел. Я недолго думал, где они. В кинотеатре тогда шел фильм «Банда бритоголовых». Позвонил директору, прихожу в кинотеатр и представьте картину: сеанс прерывается, и на сцену выходит директор школы. Вот у них был шок!

Пример мужчины

Дети большую часть времени проводят в школе, когда приходят домой — родителей либо еще нет, либо они заняты. Им не хватает внимания, общения с родителями. При этом мужчина в школе создает пример, демонстрирует модель мужского поведения, что особенно важно для мальчишек — в этом убежден Евгений Демьянов, учитель истории, замдиректора школы №4 Екатеринбурга. Тем более, часто модель семьи сейчас такая: бабушка-мама-ребенок, то есть две женщины живут вместе и воспитывают ребенка.

— В такой ситуации, если о чем-то нужно посоветоваться, рассказать о чем-то откровенно, парень, конечно, подойдет скорее к мужчине-учителю, а не к женщине. При том, что я очень уважительно отношусь к женщинам, и работаю с замечательными коллегами, но это объективный факт: мужчина школе нужен. Школа без мужчины как неполная семья.

— В моей школе учился отпетый хулиган, сидел на задней парте, подтрунивал надо мной, звали его Валерка Нестеров, но он был умным, яркой личностью, и напряженный этап в наших взаимоотношениях длился недолго, уже вскоре мы были большими друзьями, — рассказывает Август Белкин. — Этот Валерка стал потом министром образования Свердловской области. И всегда называл потом меня лучшим учителем в жизни. Нужно иметь определенную стойкость, великодушие и чувство юмора, чтобы уметь налаживать контакт даже с самыми трудными детьми.

Мне было это проще сделать, в свое время меня самого выгнали из школы, куда я по иронии судьбы пришел работать директором, спустя годы. Мужской пример для ребятишек ничем не заменишь.

«Я фанатею от этой работы»

— Я увлечен математикой с детства, участвовал в олимпиадах, я от этого фанател. Сейчас преподаю математику детям в школе и фанатею от этой работы вдвойне. Мне нравится детям давать знания, нравится с ними общаться, они такие все разные, удивительно интересные, — признается учитель математики СУНЦ УрФУ Даниил Ляховец. — Я не собираюсь уходить из школы, у меня и жена учитель начальных классов, у нас растет ребенок, ему годик. Я — учитель молодой, в школе пятый год. Но думаю, уже четко могу сказать, что важно, чтобы в школе оставались работать настоящие учителя. Мужчины или женщины это — отходит на второй план. Хотя если бы у меня было коллег-мужчин побольше, было бы, конечно, здорово.

«Как бы вы отреагировали, если бы ученики решили устроить вам такой тест?», — этот вопрос мы задали мужчинам-педагогам.

Семен Казанцев, учитель обществознания:

— Мне стало бы страшно интересно, кто это использует такой дедовский метод? Обязательно бы вычислил его и подложил потом кнопку ему самому. А вообще, подростки сегодня так не шутят. Это же совсем другое поколение. Умные, свободные…Они могут так тонко и иронично подкалывать в разговоре, что только держись, если не хочешь потерять авторитет. Так что приходится постоянно быть в тонусе. И уметь разговаривать с ними на одном языке.

Евгений Демьянов, учитель истории и обществознания:

— Да я в последнее время раздобрел немного, думаю, даже не заметил бы, если бы на стул что-то подложили. Если бы заметил, может, и подыграл бы им, сделал вид, что мне очень больно. Но в любом случае никаких разборок устраивать бы точно не стал.

Даниил Ляховец, учитель математики:

— Задачи со звездочками — вот самое «страшное наказание», которое я только могу придумать для шутника. Со звездочками — значит, усложненные задачи по математике. Но точно обижаться бы не стал, подумал бы, даже прикольно, что кто-то решился подложить мне кнопку.

Прямая речь

Екатерина Сибирцева, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга:

— Сегодня в школах мужчин-педагогов стало все-таки несколько больше, чем 15 лет назад. Сейчас 10 процентов, а тогда было 8.4. Иными словами, ситуация все-таки меняется. Безусловно, нам хотелось бы, чтобы мужчины шли преподавать. И чтобы учителя могли заработать больше, проводим профессиональные конкурсы. Призы в них денежные. И часто побеждают в них именно мужчины. Но понимаете, работа учителя — труд очень кропотливый, и не каждый мужчина психологически готов к такой работе. Это все-таки важный фактор. А вообще, я бы не делала большого разграничения, — школе нужны профессионалы, личности, которые любят и понимают детей. И не так важно, мужчина это или женщина.

Источник: Российская газета