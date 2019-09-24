Тройное ДТП: столкнувшиеся две Mazda и Toyota перегородили дорогу у микрорайона Молодежного в Бердске

Автомобили получили серьезные повреждения. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. О пострадавших пока неизвестно.

Тройное ДТП у микрорайона Молодежного

Днем во вторник, 24 сентября, на ул. Боровой в Бердске столкнулись три автомобиля. Участники ДТП перегородили проезжую часть у микрорайона Молодежного — прямо за светофором.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют обстоятельства дорожной аварии. Очевидно, что поврежденные автомобили не могут самостоятельно передвигаться из-за повреждений. «Мазда»-седан отлетела на несколько метров.

Судя по фото, присланным в редакцию читателем «Курьер. Среда. Бердск», ставшего очевидцем аварии, столкнулись две «Мазды» и «Тойота». Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Тройное ДТП

Тройное ДТП