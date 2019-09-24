Грубые пятки: 5 привычек, которые заставят забыть о мастере педикюра

Но парадокс в том, что чем чаще вы ходите к таким специалисту по педикюру, тем быстрее огрубевает кожа.

К мастеру педикюра обязывают ходить всё чаще и чаще

К мастеру педикюра обязывают ходить всё чаще и чаще, чтобы следить за состоянием своих пальцев и стоп. Но парадокс в том, что чем чаще вы ходите к таким специалистам, тем быстрее огрубевает кожа. Как научиться справляться без мастера педикюра, расскажем в нашем материале.

Привычка 1: носить удобную обувь

Женщины многое терпят ради красоты. В том числе носят крайне неудобную обувь. Но это неправильно. Не надо делать это ради того, что модно или все вокруг так делают. Обувь должна быть удобной, подходящей по размеру. Иначе образуются твёрдые мозоли, которые удалять можно только с помощью аппаратов. А за этим потребуется идти к мастеру педикюра. Если носить удобную обувь, то походы к специалисту сведутся к нулю.

Привычка 2: невидимые следки

Копеечные невидимые следки могут спрятаться под любым видом обуви. При этом они защитят ноги от натоптышей и мозолей. А значит, не будут вынуждать вас часто посещать мастера педикюра.

Привычка 3: силиконовые накладки

Чаще всего такие накладки используют при ношении открытых летних туфель. Ведь порой босоножки могут серьёзно навредить и даже привести к возникновению кровавых мозолей. Силиконовые «пады» отлично подходят в таком случае.

Привычка 4: не ходите дома босиком

Даже если дома царит идеальная чистота и есть тёплый пол, не рекомендуем ходить босиком в своём доме. Кожа стоп не является гладкой от природы, поэтому частички кожи будут цепляться за любые поверхности. В идеале дома надо ходить в тонких носках. Тапочки не подходят в этих целях. Они реже стираются, а значит могут привести к распространению бактерий.

Привычка 5: детский крем

Дважды в день нужно использовать детский крем. В производстве такого средства используют радикально иные стандарты. Детский крем гипоаллергенен, помогает смягчить кожу и забыть о регулярных походах к мастеру маникюра.

Источник: medikforum.ru