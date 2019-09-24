Рыба-змея: Необычного уродливого мутанта выловил из озера житель Бердска

Есть предположения, что бердчане поймали амурского вьюна

С необычным уловом вернулись с рыбалки 22 сентября жители Бердска. На удочку в озере близ Линева в Искитимском районе им попалась непонятная особь, похожая не то на рыбу, не то на змею.

Ирина Максимова и ее супруг рыбачат много лет в разных водоемах, но подобного водного «жителя» им еще никогда не встречалось. Чтобы как-то идентифицировать пойманную рыбешку, 18-20 см в длину, бердчанка выставила ее фотографии в соцсети.

— Меня не было рядом, когда муж поймал эту рыбу. Пришла, показывает: посмотри, какая-то рыба странная. Было даже жутковато брать ее в руки. Мы с детства рыбачим, но чтобы не знали, какую рыбу поймали, такого еще не было. Все пишут, что это вьюн. Я просмотрела фотографии в интернете, кажется, что для вьюна эта рыба уж слишком упитанная. И не совсем на него похожа, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Максимова.

Пока идут выяснения, что за чудо-рубу поймали Максимовы, рыбеха эта обосновалась в просторном, вместимостью пять тонн, бассейне на участке супругов. Жива-живехонька и чувствует себя вольготно. Хорошо питается.

По словам Ирины Максимовой, они еще решили дальнейшую судьбу рыбы, скорее всего, определят на новое место жительства в аквариум. Если это вьюн, то он живет в аквариуме, пояснила бердчанка.

У Ирины есть предположение, что рыба эта появилась в водоеме из чьего-то аквариума. Откуда ей еще взяться? Хотя, выпустить рыбу можно и в близлежащие водоемы, а не ехать далеко, рассуждает любительница рыбной ловли.

Бердчанка рассказала, что ей было очень сложно сфотографировать неизвестную рыбу, она вся выкручивалась.

— Она вся такая мягкая, склизкая, жирная, на ощупь, будто в ней нет костей, — отметила Ирина.

Рыбак со стажем Геннадий Шунаев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что немало вьюнов, по крайней мере, так их называли, много лет назад водилось в озере недалеко от кладбища. Сейчас озера этого нет. И вьюна мало где встретишь, разве что в озерах Кемеровской области

— Вьюн не был похож на змею. В длину доходил до полуметра. Есть его не ели, брезговали. Хотя говорили, что его можно есть, кто-то даже коптил, — объяснил Шунаев.

Когда Геннадий Борисович посмотрел на фотографии «чуда из Линева», то отметил, что подобная рыба ему еще ни разу не попадалась.

По изображению невозможно определить, что это за рыба, пояснил «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердского охотобщества Игорь Кашин. Не знают названия пресноводного и его сотрудники. По словам Кашина, похожая рыба им ни разу не встречалась.

Ихтиолог областного общества охотников и рыболовов Александр Журавлев пояснил, что по тем фотографиям, которые есть, он не может определить, что за рыбу выловили бердчане. Нужен вид рыбы сбоку, отметил ихтиолог. Вряд ли по имеющимся снимкам, кто-то сможет подсказать ее название, уверен Александр Львович.

— Пусть владельцы положат рыбку на поверхность, она подсохнет и успокоится, потом ее можно реанимировать, — объяснил ихтиолог.

Александр Журавлев допускает, что в водоем рыба могла попасть из чьего-то аквариума. Но помещать ее теперь в аквариум с другими рыбками не советует. Вместе с чужаком в домашний «водоем» может попасть и какая-нибудь зараза. Лучший выход — выпустить туда, откуда ее выловили.

Александр Львович вспоминает, что много лет назад ходили байки, что в Бердске рыбаки поймали пираний.

Живуч и неприхотлив

В меру холодолюбивый вид амурский вьюн живет в северо-восточной части Евразии и Дальневосточном федеральном округе. Предпочитает умеренное течение и стоячие водоемы с мягким дном. В нормальных условиях вырастает до 25 см. Тело крапчатое со светлым окрасом. Амурский вьюн всеяден. Для успешного поиска еды использует двенадцать чувствительных усиков, симметрично расположенных на верхней и нижней челюстях.

Амурский вьюн в России более известен как объект любительского лова – он является прекрасной наживкой для щуки и сома. В Японии и Китае амурского вьюна используют в пищу, так как они довольно питательны и содержат большое количество магния, кальция, цинка, витаминов А, B, Е и D. В некоторых странах Европы, во Франции, например, амурский вьюн считается деликатесом. Мясо вьюна очень жирно, мягко, легко поддается варке и имеет сладковатый вкус.

Известно, что рыбка вьюн может переносить голодание без вреда для своего организма от 3 до 5 месяцев.

У вьюна есть редкая способность – оставаться долгое время без воды, объясняется это тем, что этот вид рыб умеет дышать не только жабрами, но с помощью кожи и кишечника.

Крупные вьюны могут переползать из одного водоема в другой, делают это они в основном в росистые утренние часы.

Вьюны отлично предсказывают погоду, за это их даже прозвали барометрами. За сутки до грозы вьюны поднимаются на поверхность и мечутся из стороны в сторону, попутно заглатывая воздух ртом. По этому признаку рыбаки узнают, что на следующий день будет гроза. Происходит это метание из-за того, что вьюны чувствуют изменение атмосферного давления. Благодаря этому умению вьюнов содержат в аквариумах. В еде они неприхотливы, а хозяева аквариума всегда узнают о приближении грозы или других проявлениях непогоды.