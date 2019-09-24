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Промискуитет, ослабленная иммунная система, курение и выкидыши — главные факторы риска рака шейки матки

13:58 24.09.2019 Фото: pixabay.com
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Рак шейки матки это четвертый наиболее распространённый вид опухолей среди женщин в мире, по оценке ВОЗ.

Промискуитет, ослабленная иммунная система, курение и выкидыши главные факторы риска рака шейки матки
Рак шейки матки это четвертый наиболее распространённый вид опухолей среди женщин в мире
Сюжет: Онкология
Промискуитет, ослабленная иммунная система, курение и выкидыши главные факторы риска рака шейки матки

Промискуитет, ослабленная иммунная система, курение и выкидыши — главные факторы риска рака шейки маткиКак отличить рак желудка от гастрита или язвы?Ещё 62 новостей

Рак шейки матки это четвертый наиболее распространённый вид опухолей среди женщин в мире, по оценке ВОЗ. Тем важнее знать, какие причины могут спровоцировать его появление.

Промискуитет. Многочисленные сексуальные партнеры приводят к передаче папилломавируса человека через различные жидкости тела. Ну а более чем в 90% случаев этот вирус и является причиной развития рака шейки матки.

Ослабленная иммунная система. Когда защитные функции организма снижаются, он не сможет эффективно сражаться против папилломавируса человека. Тем самым вырастает опасность возникновения неконтролируемого деления клеток шейки матки, то есть рака.

Курение. Многочисленные исследования связывали курение со сквамозноклеточной опухолью в шейке матки. Вот еще одна причина для того чтобы отказаться от вредной привычки.

Выкидыш. Здесь опасность касается не собственно выкидыша, как прискорбного явления, а приёма мощных лекарств, которые препятствуют выкидышам. Исследования показывают, что эти лекарственные препараты увеличивают вероятность рака шейки матки.

Источник: medikforum.ru

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