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«Нам самим воняет»: Предприятие по производству обоев «Элизиум» не берет ответственность за запахи в центре Бердска

14:45 24.09.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Главный инженер компании Сергей Вирт полагает, что, скорее всего, запах источает предприятие по обжигу металла в центральной части города. Сотрудники предприятия сами задыхаются от неизвестной вони.

«Нам самим воняет»: Предприятие по производству обоев «Элизиум» не берет ответственность за запахи в центре Бердска
Компания «Элизиум» заявила, что в центре Бердска воняет не от них

Неприятные запахи источает не только «Элизиум» в Бердске. На территории компании сотрудникам самим зачастую нечем дышать, заявил главный инженер предприятия Сергей Вирт «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, что жители обеспокоены ядовитым запахом в центре Бердска. Горожане задыхаются от выбросов находящихся рядом предприятий. Это «Элизиум» и «Сиббиофарм», заявила начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова.

— Один человек сказал, что в центре Бердска есть пункт приема металла, где обжигают кабели. Запах в центре, похоже, оттуда. Я его чувствую сам, как житель центра города Бердска, — утверждает Сергей Петрович.

Сергей Вирт заверяет, что от производства «Элизиум» есть запах, только когда находишься рядом с предприятием. Оборудование компании оснащено системой дожига отработанных газов. Линии производства обоев, по словам Сергея Петровича, по большей части не работают без этой системы.

— Нам со стороны химзавода тоже доносится неприятный запах, когда ветер дует в сторону Берди. Мы сами от него задыхаемся, — заявил главный инженер компании «Элизиум».

По его словам,  у «Элизиума» как у предприятия, делающего выбросы в атмосферу, есть разрешительные документы на выброс. По экологическому законодательству они делают ежегодные отчеты и контролируют количество выбросов в воздух.

Напомним, что муниципального контроля в Бердске нет уже 18 лет. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Шерстобитова, контроль ведет министерство природных ресурсов и экологии региона, и Роспироднадзор по Сибирскому федеральному округу.

Как рассказал Сергей Вирт, год назад их проверял Росприроднадзор. По словам главного инженера «Элизиума», замечания были, но они несущественные, превышений выбросов на предприятии не зарегистрировано. Также их регулярно проверяет аккредитованная лаборатория. Недавно были сделаны замеры. Они сейчас обрабатываются, результаты будут в середине октября.

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От редакции

А вас беспокоят неприятные запахи в центре Бердска?

Аноним, 24 сентября 2019 15:24
Причем здесь Элизиум если это Сиббиофарм своих чебурашек жарит каждый день.
Гость, 24 сентября 2019 15:50
В районе медколледжа ОстровскогоХСвердлова регулярный дым и вонь от горелого пластика! Сколько там проезжал - почти всегда, и утром, и вечером! Вот роспотребнадзор и росприроднадзор просто обязаны заняться проверкой и устранением причин и условий! Если не окончательно приспособились протирать штаны за оклады! Нам в городе регулярно горящей свалки и так хватает.

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