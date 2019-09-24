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Повысят зарплату российским бюджетникам на 4,3% с 1 октября

14:15 24.09.2019 Фото: Википедии
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Повышение должно коснуться нянечек в детсадах, кадровиков, юристов, бухгалтеров, работающих в бюджетных учреждениях и других категорий работников, оставшихся за бортом майских указов президента.

Повысят зарплату российским бюджетникам на 4,3% с 1 октября
Первого октября бюджетникам повысят зарплату

С 1 октября зарплата федеральных бюджетников, не затронутых «майскими указами» президента, повысится на 4,3 процента. Деньги на это заложены в федеральном бюджете. Повышение распространяется на все федеральные учреждения — казенные, бюджетные и автономные.

Но это не значит, что региональным и муниципальным бюджетникам зарплату не повысят. В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше. Соответственно регионы и муниципалитеты должны были принять такие решения и заложить на это деньги в бюджетах.

Повышение должно коснуться нянечек в детсадах, кадровиков, юристов, бухгалтеров, работающих в бюджетных учреждениях и других категорий работников.

Источник: РГ

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От редакции

Справедливо?

Аноним, 24 сентября 2019 15:26
Справедливо-это если провести обыски в один день у всех губернаторов и изъять деньги в пользу бюджета.Тогда бы мы могли в этот же день выйти всей страной из кризиса на 100-200 лет.Вот это Справедливо.

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