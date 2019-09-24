Скворцова: россияне стали жить на 8 лет дольше с начала 21 века

По словам министра здравоохранения РФ, материнская смертность за этот период снизилась в 4,9 раза, а младенческая — в 3,6 раза.

По словам министра здравоохранения РФ, материнская смертность за этот период снизилась в 4,9 раза

Продолжительность жизни россиян с 2000 года увеличилась почти на восемь лет. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Мы подводили итог: с 2000 года за последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года — почти на восемь лет. Это реально очень большое достижение», — отметила министр.

Материнская смертность, по ее словам, за этот период снизилась в 4,9 раза, а младенческая — в 3,6 раза.

«Отдельные мероприятия мы проводили по туберкулезу: смертность от туберкулеза снизилась почти в четыре раза. За это же время мы на четверть сократили потребление алкоголя и табака в нашей стране, если говорить обо всем населения», — отметила министр. Показатели потребления табака и алкоголя среди подростков сократили в три раза.

«Это не значит, что мы не видим недостатков, имеющихся на сегодня. Мы боремся, это и есть залог того, что мы и дальше будем двигаться поступательно», — отметила Скворцова.

Увеличение продолжительности жизни россиян является основной целью мероприятий в рамках национального проекта «Здравоохранение» и включенного в нацпроект «Демография» федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». Для этого нацпроектом «Здравоохранение» запланировано в ближайшие шесть лет существенно снизить смертность трудоспособного населения, включая смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

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Источник: ТАСС