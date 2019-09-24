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Криминальных авторитетов посадят отдельно от других заключенных

15:15 24.09.2019 Фото: pixabay.com
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Предполагается, что для лидеров ОПС могут использовать камеры шизо и помещения камерного типа. Сейчас отдельно содержатся осужденные за особо опасный рецидив, а также приговоренные к пожизненному сроку.

Криминальных авторитетов посадят отдельно от других заключенных
Лидеров ОПС предложили содержать отдельно от других заключенных

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект с предложением изолировать лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) от других заключенных. По мнению авторов документа, осужденные за занятие высшего положения в преступной иерархии «потеряют всякую возможность осуществлять свои преступные функции».

Законопроект внесли председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Александр Хинштейн и Эрнест Валеев. «Данная категория лиц представляет особую общественную опасность в связи с возможностью координации преступных действий, наличием устойчивых преступных связей, а также негативным воздействием на содержащихся вместе с ними в местах лишения свободы осужденных»,— говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что для лидеров ОПС могут использовать камеры штрафных изоляторов и помещения камерного типа. Сейчас отдельно содержатся осужденные за опасный или особо опасный рецидив, а также приговоренные к пожизненному лишению свободы.

Напомним, по предложению президента России Владимира Путина в России появился закон об ужесточении наказания для руководителей ОПС. Теперь они несут ответственность за факт руководства сообществом.

Источник: Ъ

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