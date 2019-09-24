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За смерть 9-летней девочки на замороженной стройке на 300 тыс. рублей оштрафовала застройщика прокуратура Новосибирска

14:30 24.09.2019 Фото: pixabay.com
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Проверка установила, что строительство на объекте не ведется, однако вопреки законодательству на строительной площадке частично отсутствовало ограждение, объект не законсервирован. Дети свободно прошли. Девочка упала с 3 этажа и разбилась

За смерть 9 летней девочки на замороженной стройке на 300 тыс. рублей оштрафовала застройщика прокуратура Новосибирска
Прокуратура Ленинского района Новосибирска повторно проверила сведения СМИ о нахождении детей на строительной площадке

Прокуратура Ленинского района Новосибирска повторно проверила сведения СМИ о нахождении детей на строительной площадке по ул. Волховская, 33А. Установлено, что этот объект незавершенного строительства принадлежит ООО «ЗСМ 7». Земельный участок судом признан собственностью жителей многоквартирного дома № 33А по ул. Волховская (ТСН «Волховская»).

Между ТСН «Волховская» и ООО «ЗСМ 7» в 2018 году заключен договор аренды земли, согласно которому общество принимает во владение и пользование часть земельного участка по ул. Волховская.

Ранее проведенной в мае-июне 2019 года проверкой было установлено, что строительство на объекте не ведется, однако вопреки законодательству на строительной площадке по ул. Волховская, 33А частично отсутствовало ограждение, объект не законсервирован.

По представлению прокуратуры нарушения были устранены, а общество привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение требований в области строительства) в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

В ходе настоящей проверки установлено, что территория «недостоя» и сам объект не законсервированы, поэтому в прокуратуре рассматривается вопрос о понуждении ООО «ЗСМ 7» в судебном порядке произвести консервацию объекта капитального строительства.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 28 мая 9-летняя девочка упала с третьего этажа незавершенного строительством объекта (Новосибирск, ул. Волховская, 33А) и погибла. Дети свободно проникли на строительную площадку объекта, ограждение которого частично отсутствовало.

СКР возбудил и расследует уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

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