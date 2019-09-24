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Какой подарок будет оригинальным в Бердске?

15:22 24.09.2019
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Купите фотоальбом о старом Бердске! Ваш подарок будут хранить, как семейную реликвию. Осталось мало книг. Спешите!

Какой подарок будет оригинальным в Бердске?

Купить книгу со старинными снимками Бердска имеют шанс не так много людей. На сегодня осталось менее 30 книг.

Два года назад Издательский дом «БукЪвица» выпустил третью подарочную книгу о Бердске. Когда будем выпускать следующую — неизвестно!

Часто мы ищем оригинальный и неповторимый подарок — фотоальбом о Бердске — относится именно к таким видам подарков.

Его можно подарить родным, друзьям, коллегам и руководителю.

И фотоальбом будет тем подарком, к которым трепетно относятся не только в момент дарения.

О чем фотоальбом?
В книге собраны фотоснимки из музеев Бердска и Новосибирска. Есть уклон на советский период истории. Кроме фотографий в издании есть несколько статей об интересных местах региона — лагерь ГУЛАга в Искитимском районе, Салаирский кряж, Умревинский острог; хронология Бердска, интересные факты о Бердске.

— Фотоснимки НЕ повторяют предыдущие две книги.

— Цена одной книги – 1800 рублей.

— Мягкая поролоновая обложка с золотым тиснением. 96 страниц. Формат 310 на 310.

— Для пенсионеров мы делаем рассрочку — вносить деньги частями на протяжении трех месяцев. После полной оплаты — забрать свою книгу.

Предлагаем несколько вариантов оплаты.

За наличный расчет в редакции по адресам:

Бердск, ул. К. Маркса, 24, офис 2, в бухгалтерии, ул. Ленина, 38 – вход с заднего фасада здания.

Безналичный расчет

Перечислить стоимость книги на наш расчетный счет, указав свои ФИО и назначение платежа – Книга «Бердск. 301 год».

ООО «Издательский дом «БукЪвица»

Юридический и фактический адрес:

633010, Новосибирская обл.,

г. Бердск, ул. К. Маркса, 24,офис 2;

Почтовый адрес: 633010, Новосибирская область, Бердск-10, а/я 22.

допофис: ул. Ленина, 38.

Телефоны: (38341) 2-70-12, 2-15-51

2-15-51 — можно заказать счет и договор.

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После оплаты забрать книгу в редакции или сообщить по т.8(383-41)2-15-51 — куда ее доставить в черте Бердска.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 22 января 2019 11:15
а все 3 книги можно купить? есть в наличии? и какая будет стоимость?
От редакции: только 301 год
Kalisto, 31 января 2019 20:39
Очень хорошая книга, с хорошими и интересными фото старого Бердска. Мы покупали для подарка родственникам из другого города и себе. Очень помогла книга, когда ребенок делал проект про родной город. Спасибо!
Аноним, 03 сентября 2019 12:57
Подарки дарить теперь нельзя это считается взяткой

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