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SOS: шторм с дождем и сильным ветром накроет в ночь на 24 сентября Бердск

19:59 23.09.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Днем 25 сентября по области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с.

SOS: шторм с дождем и сильным ветром накроет в ночь на 24 сентября Бердск
Шторм идет на Бердск

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 24 сентября во второй половине ночи и днем по области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, срывом кровли со зданий и сооружений, падением слабо закреплённых конструкций (источник ЧС – комплекс неблагоприятных метеорологических явлений).

При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, по возможности, оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра! На время непогоды рекомендуется закрыть форточки и окна, а также заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Откажитесь от прогулок по лесу, выходу к водоемам и плавания на маломерных судах.

Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Не пытайтесь прятаться за рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями, а также парковать автомобили вблизи них.

При порывистом ветре может происходить схлестывание воздушных линий электропередач, падение ветхих деревьев, веток и слабо укрепленных конструкций. Опасайтесь раскачивающихся ставен, вывесок и транспарантов. Нельзя подходить и прикасаться к оборвавшимся электропроводам.

При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, аккуратно выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества, не произошёл пожар.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем.

При возникновении любой нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей звоните по телефону 112 или в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.

В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области круглосуточно работает телефон доверия по телефону 239-99-99

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От редакции

Запомните про 25 сентября!

житель Бердска, 23 сентября 2019 21:38
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