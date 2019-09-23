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В маршрутке найдена детская куртка

19:38 23.09.2019
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В маршрутке найдена детская куртка.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал ВИКТОР:
В маршрутке найдена детская куртка. т89513977538

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