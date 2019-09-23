Суд решит: процесс по убийству из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска пройдет в Новосибирске или Кемерове

После утверждения обвинительного заключения прокурором пока громкое уголовное дело находится в Новосибирском облсуде. В Кузбассе нашли тело убитой, в Бердске начался ее последний путь. В течение недели определятся с подсудностью.

Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов планировали убивать владельцев авто

Суд пока не определился, где будут судить подозреваемых в убийстве Ирины Синельниковой из Бердска. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бердчан — Станислава Белоусова и Дмитрия Фурсова — зампрокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил 12 сентября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Предполагалось, что материалы дела направят в суд Кемеровской области для рассмотрения по существу. Но пока дело находится в областном новосибирском суде. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин. Не исключено, что процесс будет проходить в регионе, где жили погибшая и ее предполагаемые убийцы.

— Мы направили дело через Новосибирский областной суд, чтобы он с учетом процессуальных полномочий определил: либо себе оставить, либо отправить в Кемерово. С одной стороны, дело у нас расследовалось, здесь собрана доказательная база. С другой. Кемеровская область — место окончания предполагаемого преступления. Там труп был найден, — пояснил Лямкин, напомнив, что фигурантам кроме убийства инкриминируют разбой, который они совершили, скорее всего, на территории Новосибирской области.

Он акцентировал внимание на том, что пока суд не принял дело в окончательное производство, говорить о месте рассмотрения или, может быть возвращении прокурору, еще преждевременно.

— Еще пока определяют подсудность, — подчеркнул Дмитрий Михайлович. — Но есть такая вероятность, что дело примет в производство Новосибирский областной суд. Были у нас в практике такие ситуации.

По его словам, все станет ясно в течение ближайшей неделе — срок определения по УПК 14 дней. Пока подозреваемые Фурсов и Белоусов находятся под стражей в новосибирском СИЗО. В случае, если процесс назначат в Кемерово, их туда этапируют. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», обвиняемые останутся в СИЗО до 12 октября по решению суда.

Напомним, обоих обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа).

По версии следствия, в конце 2018 года Фурсов и Белоусов договорились отбирать авто, чтобы продавать, а их владельцев убивать. Первой и последней жертвой двоих предполагаемых преступников стала Ирина Синельникова. Убийцы под предлогом тест-драйва выманили женщину на трассу Р-256, затем оглушили ее электрошокером и задушили удавкой. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», у следствия есть данные о том, что по меньшей мере четверым Фурсов и Белоусов предлагали «купить» их автомобили еще в декабре 2018-го. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на поиски бердчанки после ее исчезновения вышли около 200 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Аллерт» и просто неравнодушных бердчан. Утром 13 января Следственный комитет нашел тело убитой в Кемеровской области вблизи горнолыжного курорта Танай.

Подозреваемые, по версии следствия, продали на Кузбассе «Пежо» за 150 тыс. рублей через интернет. В том числе благодаря этому правоохранителям удалось выйти на их след. 17 января Ирину Синельникову похоронили на бердском кладбище. У нее остались 4-летний сын и 10-летняя дочь.

Уголовный закон за наиболее тяжкое из совершенных преступлений (убийство) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.