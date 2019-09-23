23.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Катастрофа: смартфон заменил людям секс

17:45 23.09.2019 Фото: www.piqsels.com
1

Одной из причин этого является более выраженное использование смартфонов: когда партнер постоянно разговаривает по телефону — это не совсем романтическое настроение. Кроме этого, смартфон стал вариантом отдыха.

Катастрофа: смартфон заменил людям секс
По данным «монитора досуга», только каждый второй (52 процента) занимается сексом не реже одного раза в месяц

Свободное время становится все более напряженным для людей. Вместо того, чтобы наслаждаться временем вдвоем, люди стали все более уединятся. И виной тому смартфоны.

Это видно из репрезентативного исследования «Leisure Monitor 2019», который опубликовал Фонд будущих исследований.

«С чисто научной точки зрения это катастрофа. Мы хотим заниматься своими делами, бездельничать, заводить друзей (…) — но мы не можем этого сделать, потому что боимся что-то упустить или принять неправильные решения », — сказал Ульрих Рейнхардт, научный руководитель представительного исследования, которого цитирует издание Die Welt.

Социальные сети, наоборот, помогают лишь в ограниченных масштабах: идеальные фотографии других людей в Instagram и Co будут оказывать давление на многих. Следствием этого является желание максимально использовать все.

«Существует тенденция к оптимизации, которая происходит на протяжении всей жизни. На работе, для тела, а также в свободное время. Это создает стресс», — говорит Рейнхардт.

58 процентов респондентов заявили, что они преувеличивают использование смартфона в свое свободное время. В частности, согласно исследованию, молодые люди перепрыгивают с одного занятия на другое, желая присутствовать везде и ничего не пропустить (имеется в виду социальные сети — примечание редакции).

Поэтому вывод «монитора досуга» таков: все больше людей не могут заниматься своими личными делами и уделять время своим хобби.
Досуговый стресс выражается даже в личной жизни людей. По данным «монитора досуга», только каждый второй (52 процента) занимается сексом не реже одного раза в месяц. Пять лет назад их было 56 процентов.

Одной из причин этого является более выраженное использование смартфонов: когда партнер постоянно разговаривает по телефону — это не совсем романтическое настроение.

Единение восходит с возрастающей медиализацией. Смартфон стал привлекательным вариантом отдыха, который всегда и везде возможен.

Источник: МедикФорум

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНе помогли € 40 тыс.: Загадочный католический собор в Бердске достраивают третий год 6
20:50 23-09-2019
Не помогли € 40 тыс.: Загадочный католический собор в Бердске достраивают третий год
БердскSOS: шторм с дождем и сильным ветром накроет в ночь на 24 сентября Бердск 1
19:59 23-09-2019
SOS: шторм с дождем и сильным ветром накроет в ночь на 24 сентября Бердск
Как вы воспринимаете ипотеку под 2% для молодых семей ДФО? 1
19:42 23-09-2019
Как вы воспринимаете ипотеку под 2% для молодых семей ДФО?
В маршрутке найдена детская куртка
19:38 23-09-2019
В маршрутке найдена детская куртка
БердскБез холодной воды на день останутся 8 многоквартирных домов в центре Бердска
19:21 23-09-2019
Без холодной воды на день останутся 8 многоквартирных домов в центре Бердска
БердскЗапутавшегося в сетях утопленника нашли в Обском море водолазы из Бердска 4
19:00 23-09-2019
Запутавшегося в сетях утопленника нашли в Обском море водолазы из Бердска
БердскФекальные аварии задушили Бердск: КБУ ищет деньги на ремонт канализации в Микрорайоне 7
18:55 23-09-2019
Фекальные аварии задушили Бердск: КБУ ищет деньги на ремонт канализации в Микрорайоне
Имя убийцы певца Михаила Круга озвучил СК
18:45 23-09-2019
Имя убийцы певца Михаила Круга озвучил СК
БердскОтопление включат с 25 сентября в жилых домах Бердска. Но бердчане уже мерзнут 16
18:45 23-09-2019
Отопление включат с 25 сентября в жилых домах Бердска. Но бердчане уже мерзнут
БердскСуд решит: процесс по убийству из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска пройдет в Новосибирске или Кемерове 1
18:35 23-09-2019
Суд решит: процесс по убийству из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска пройдет в Новосибирске или Кемерове