Катастрофа: смартфон заменил людям секс

Одной из причин этого является более выраженное использование смартфонов: когда партнер постоянно разговаривает по телефону — это не совсем романтическое настроение. Кроме этого, смартфон стал вариантом отдыха.

По данным «монитора досуга», только каждый второй (52 процента) занимается сексом не реже одного раза в месяц

Свободное время становится все более напряженным для людей. Вместо того, чтобы наслаждаться временем вдвоем, люди стали все более уединятся. И виной тому смартфоны.

Это видно из репрезентативного исследования «Leisure Monitor 2019», который опубликовал Фонд будущих исследований.

«С чисто научной точки зрения это катастрофа. Мы хотим заниматься своими делами, бездельничать, заводить друзей (…) — но мы не можем этого сделать, потому что боимся что-то упустить или принять неправильные решения », — сказал Ульрих Рейнхардт, научный руководитель представительного исследования, которого цитирует издание Die Welt.

Социальные сети, наоборот, помогают лишь в ограниченных масштабах: идеальные фотографии других людей в Instagram и Co будут оказывать давление на многих. Следствием этого является желание максимально использовать все.

«Существует тенденция к оптимизации, которая происходит на протяжении всей жизни. На работе, для тела, а также в свободное время. Это создает стресс», — говорит Рейнхардт.

58 процентов респондентов заявили, что они преувеличивают использование смартфона в свое свободное время. В частности, согласно исследованию, молодые люди перепрыгивают с одного занятия на другое, желая присутствовать везде и ничего не пропустить (имеется в виду социальные сети — примечание редакции).

Поэтому вывод «монитора досуга» таков: все больше людей не могут заниматься своими личными делами и уделять время своим хобби.

Досуговый стресс выражается даже в личной жизни людей. По данным «монитора досуга», только каждый второй (52 процента) занимается сексом не реже одного раза в месяц. Пять лет назад их было 56 процентов.

Одной из причин этого является более выраженное использование смартфонов: когда партнер постоянно разговаривает по телефону — это не совсем романтическое настроение.

Единение восходит с возрастающей медиализацией. Смартфон стал привлекательным вариантом отдыха, который всегда и везде возможен.

Источник: МедикФорум