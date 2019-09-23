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Пациентка клиники: Прекратили лечить Заворотнюк и оставили умирать

18:30 23.09.2019 Фото: Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков
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По ее словам, актрису госпитализировали 13 сентября, на следующий день Заворотнюк частично парализовало, после чего ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом с 16 сентября врачи только поддерживают работу ее сердца.

Пациентка клиники: Прекратили лечить Заворотнюк и оставили умирать
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк. Интервью с ней опубликовал НТВ.

По словам собеседницы канала, актрису действительно госпитализировали в медучреждение 13 сентября. Пациентка утверждает, что на следующий день Заворотнюк частично парализовало, после чего ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом 16 сентября врачи прекратили лечение актрисы и только поддерживают работу ее сердца, заявила женщина.

«Помирает человек, как… Ее отключили уже и лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца», — рассказала она.

При этом 21 сентября в СМИ распространилась информация, что Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом рассказал ее друг, журналист Сергей Майоров. По его словам, актриса остается в тяжелом состоянии, ее муж и пиар-директор постоянно находятся рядом с ней.

Сообщения о резком ухудшении состояния здоровья Заворотнюк появились в августе. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин утверждал, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии, а врачи якобы «бессильны». Он не уточнил, откуда у него такие данные.

На прошлой неделе СМИ рассказали, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В среду появилась информация, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно.

Близкие косвенно подтверждают, что Заворотнюк положили в больницу, но ее представители не комментируют эти сообщения.

Источник: РИА Новости

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