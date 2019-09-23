Домашнее насилие: допросят по телемосту тирана-сожителя после ножевых ранений от супруги из Бердска

Татьяна 8 месяцев терпела унижения и побои. После очередного скандала она схватилась за нож и порезала мужчину. Теперь ее судят по уголовной статье. Пока идет допрос свидетелей.

После очередного скандала Татьяна схватила нож и вонзила в избивавшего ее сожителя

Допросили свидетелей по делу Татьяны из Бердска, которая нанесла ножевые ранения своему тирану-сожителю. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» писал о том, как защищалась от зверских издевательств она ударила ножом своего гражданского мужа. Сегодня, 23 сентября, прошло второе заседание суда, на котором допросили подругу Татьяны и оперуполномоченного полиции.

— Моя подруга рассказала, что она видела, как мой сожитель жестоко меня избивал. Она была в этот момент у нас в гостях. Я даже не могла вырваться. Именно после этих побоев я схватилась за нож, так как уже думала, что он меня убьёт, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна.

В октябре 2018 года Татьяна через соцсети познакомилась с Артемом из г. Озерска. Он приехал познакомиться и задержался в доме девушки. Не работал, вел себя агрессивно и регулярно обижал ее. Татьяна выгоняла его, вызывала полицию, снимала побои. Два раза он резал ее знакомых, которые приходили ей на защиту. Спустя полгода кошмара съехала с собственного дома на съемную комнату, но он разбил ей окна и там. После очередного скандала и побоев девушка схватилась за нож. Теперь Татьяну обвиняют по статье 111 ч.2 Уголовного кодекса.

Также на суде был допрошен полицейский, который задерживал Татьяну после происшествия. Он рассказал, как допрашивал ее.

— Опер рассказал, что я сама его резанула и что у нас было просто «барахтанье». Что я сама написала явку с повинной. Но все было иначе, — сокрушается Татьяна.

23 октября состоится телемост с потерпевшим, бывшим сожителем Татьяны. Он сейчас отбывает срок в Челябинской области за преступление, совершенное еще до приезда в Бердск. Татьяна надеется на оправдательный приговор, и считает обвинения в свой адрес несправедливыми. Каким будет итог этого суда, читайте в ближайшее время.