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Трое без вести пропали в Бердске: Двоих нашли, ищут третьего

18:00 23.09.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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За прошедшую неделю бердские полицейские не зарегистрировали тяжких и особо тяжких преступлений.

Трое без вести пропали в Бердске: Двоих нашли, ищут третьего
На прошлой неделе полицейские проводили оперативно-профилактические мероприятия «Кредитор»

За неделю зарегистрировано 437 сообщений о происшествиях и преступлениях в отделе МВД по Бердску. 20 из общего количества — преступления, 11 раскрыты, 6 преступлений раскрыты из ранее нераскрытых. Нераскрытыми остались кражи личного имущества граждан.

— На территории Бердска в течение недели проводились оперативно-профилактические мероприятия «Кредитор» по взысканию просроченной задолженности. 10 человек были доставлены в отдел и привлечены к административной ответственности. Всего выявлено 30 административных нарушений. Также проводились оперативно-профилактические мероприятия в сфере соблюдения административного законодательства иностранными гражданами. Составлено пять административных протоколов. За неделю особо тяжких преступлений допущено не было. За неделю объявлялись в розыск трое без вести пропавших, двое установлены, по одному сейчас работаем, — сообщил на совещании чиновников начальник отдела по МВД Владимир Соколов.

Автор видео Галина Панчева

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