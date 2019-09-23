Трое без вести пропали в Бердске: Двоих нашли, ищут третьего

На прошлой неделе полицейские проводили оперативно-профилактические мероприятия «Кредитор»

За неделю зарегистрировано 437 сообщений о происшествиях и преступлениях в отделе МВД по Бердску. 20 из общего количества — преступления, 11 раскрыты, 6 преступлений раскрыты из ранее нераскрытых. Нераскрытыми остались кражи личного имущества граждан.

— На территории Бердска в течение недели проводились оперативно-профилактические мероприятия «Кредитор» по взысканию просроченной задолженности. 10 человек были доставлены в отдел и привлечены к административной ответственности. Всего выявлено 30 административных нарушений. Также проводились оперативно-профилактические мероприятия в сфере соблюдения административного законодательства иностранными гражданами. Составлено пять административных протоколов. За неделю особо тяжких преступлений допущено не было. За неделю объявлялись в розыск трое без вести пропавших, двое установлены, по одному сейчас работаем, — сообщил на совещании чиновников начальник отдела по МВД Владимир Соколов.

Автор видео Галина Панчева

