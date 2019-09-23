Второе, что требует трепетного ухода, – внешний вид питомца. Не забывайте регулярно стричь шерстку, прочищать уши, подтачивать когти, чистить зубы и промывать глаза. Так, длина, тип и плотность шерсти определена наследственностью или природой. А вот красота и здоровье зависят от хозяина.



Животное следует прочесывать два-три раза в неделю. Приучать к этому необходимо с раннего возраста, когда питомец еще маленький, тогда эта процедура не будет вызывать стресса или нежелания. Сваливание шерсти может зависеть от неправильного питания или шампуня с высоким содержанием щелочи.



Ни в коем случае нельзя мыть питомца средствами, предназначенными для человека. Дело в том, что щелочной баланс кожи человека и животного существенно отличаются, и такие средства могут повлечь за собой аллергию. При вычесывании старайтесь уделять внимание зонам за ушами, подбородка и перехода лап к туловищу. Регулярное вычесывание является профилактикой переваривания комочков шерсти и появления паразитов.