Путин: субсидировать ипотеку молодым семьям до 2% будут в ДФО

Предполагается, что ставка по ипотеке будет снижена и по кредитам на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе «дальневосточного гектара».



Правительство должно подготовить поправки до 15 декабря.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.



«Обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих субсидирование процентной ставки до уровня двух процентов годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2025 года на первичном рынке жилья на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», — говорится в перечне поручений.

Предполагается, что ставка по ипотеке будет снижена и по кредитам на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе «дальневосточного гектара». На эти цели предполагается направить средства государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Также Путин поручил представить предложения по созданию на территории Дальневосточного федерального округа венчурного фонда с целью поддержки развития местных высокотехнологичных проектов с учетом деятельности функционирующих институтов развития и финансовых организаций.

Источник: ТАСС