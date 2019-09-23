Путин: субсидировать ипотеку молодым семьям до 2% будут в ДФО

Правительство должно подготовить поправки до 15 декабря.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.
Предполагается, что ставка по ипотеке будет снижена и по кредитам на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе «дальневосточного гектара». На эти цели предполагается направить средства государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Также Путин поручил представить предложения по созданию на территории Дальневосточного федерального округа венчурного фонда с целью поддержки развития местных высокотехнологичных проектов с учетом деятельности функционирующих институтов развития и финансовых организаций.
Источник: ТАСС