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Общество / Стиль жизни

Постарели на 8 лет невесты в России

16:01 23.09.2019 Фото: pixabay.com
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Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.

Постарели на 8 лет невесты в России
Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет

Невесты в России «постарели» на восемь лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.

Специалисты считают, что в основе таких изменений лежит комплекс причин. Это и необходимость получения образования, желание построить карьеру, отсутствие собственного жилья, а также нестабильное положение или отсутствие работы и просто желание пожить в свое удовольствие.

Примечательно, что популярный возраст женитьбы у мужчин не претерпел изменений — это все те же 25-34 года.

Кроме того, Росстат указывает, что увеличивается и количество женщин, которые решают вступить в брак после 35 лет.

Источник: РГ

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