Транспортный налог в 2019 году водители будут платить по новым правилам

Серьезные изменения ждут владельцев автомобилей. В этому году в действие вступили изменения в законодательство о налогообложении транспортных средств. Теперь в отношении физлиц, владеющих дорогими автомобилями стоимостью от 3 до 5 млн. рублей и не старше 3 лет, будет применяться только один повышающий коэффициент – 1,1 (вместо 1,3 и 1,5, применявшихся ранее). Вместе с тем, Минпромторг расширил перечень дорогих автомобилей стоимостью свыше 3 млн. рублей. Среди прочих, в него вошли “BMW 340i xDrive Гран Туризмо”, “Hyundai Genesis G90 Royal”, “Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT C”. Данный список будет использоваться для расчёта транспортного налога за 2018 год. Федеральная льгота для организаций, когда налог на транспортное средство массой свыше 12 тонн уменьшался на сумму, внесенную в качестве оплаты в систему “Платон”, отменена. Также утверждён и действует изменённый порядок заполнения налоговых деклараций по транспортному налогу. В ФНС также напомнили, что изменения могут произойти и на региональном уровне, так как регионы могут устанавливать налоговые ставки и льготы по транспортному налогу. Подробную информацию об этом можно получить с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Источник: pressa40.ru