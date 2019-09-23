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Emmy: лучшим мини-сериалом признан «Чернобыль»

15:44 23.09.2019 Фото: Кадр из сериала "Чернобыль" © HBO
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Сериал «Чернобыль» (Chernobyl, 2019) завоевал самую престижную в США телевизионную премию Emmy в трех номинациях.

Emmy: лучшим мини сериалом признан Чернобыль
Проект награжден как лучший мини-сериал, за режиссуру и сценарий.
Сериал «Чернобыль» (Chernobyl, 2019) завоевал самую престижную в США телевизионную премию Emmy в трех номинациях. 71-я церемония вручения награды прошла в воскресенье в театре Microsoft в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Трансляцию вел телеканал Fox.

«Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин). Эта работа представлена в 19 номинациях на Emmy и уступает «Игре престолов» (Game of Thrones, 2011-2019) — 32.

«Чернобыль» — пятисерийный драматический мини-сериал, созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky и посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин. Роли исполнили Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Пол Риттер и другие. Премьера «Чернобыля» состоялась 6 мая 2019 года в США и 7 мая 2019 года в Великобритании.

Источник: ТАСС

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От редакции

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Аноним, 23 сентября 2019 16:18
Отвратное вранье этот фильм, позорящий советских героев. Еще бы не дали ему премию в сша.

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