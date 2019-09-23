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Народные новости / Общество

Привели ребенка в детский сад, а там дубак!

14:52 23.09.2019
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Почему наше руководство не позаботилось, чтобы в детских садах дали отопление к началу новой неделе? Все знали, что погода изменится.

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Светлана:
— Сегодня привели ребенка в детский садик \»Сибирячок\», а там в группе дубак. Почему наше руководство не позаботилось, чтобы в детских садах дали отопление к началу новой неделе? Все знали, что погода резко поменяется? Но теплее уже не будет!!! Почему детки мерзнут? Давайте подумаем о них!

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От редакции

Пора включать отопление?

барабашка, 23 сентября 2019 15:12
уже давно пора!! вы только сейчас заметили дубак в группе? странно....мы уже 2 недел ходим утепленно ибо в саду очень холодно! а дома так аще трэш!!!!
Аноним, 23 сентября 2019 15:44
последнюю неделю жара стоит даже на улице днем!
барабашка, зачем же так врать и палиться на ровном месте?

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