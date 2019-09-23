В рубрику «Сообщи свою новость» написала Светлана:
— Сегодня привели ребенка в детский садик \»Сибирячок\», а там в группе дубак. Почему наше руководство не позаботилось, чтобы в детских садах дали отопление к началу новой неделе? Все знали, что погода резко поменяется? Но теплее уже не будет!!! Почему детки мерзнут? Давайте подумаем о них!
Привели ребенка в детский сад, а там дубак!
Почему наше руководство не позаботилось, чтобы в детских садах дали отопление к началу новой неделе? Все знали, что погода изменится.
В рубрику «Сообщи свою новость» написала Светлана:
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От редакции
Пора включать отопление?
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