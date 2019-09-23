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Спас за сутки двух тонущих девочек из воды начальник спасательной станции Искитима Александр Грицев

16:00 23.09.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Александр отмечает, что волнительнее всего спасать детей, до дрожи в руках. Первая девочка переплывала реку и не рассчитала свои силы. Второй ребенок попал на глубину и начал тонуть.

Спас за сутки двух тонущих девочек из воды начальник спасательной станции Искитима Александр Грицев
Начальник спасательной станции Искитима спас двух девочек из воды

Двух девочек спас начальник спасательной станции Искитима Александр Грицев этим летом. Спасатели подводят итоги купального сезона. Оба случая произошли в июле 2019 года. Александр рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что больше всего волнительно спасать детей.

— Руки трясутся, когда достаешь из воды детей, очень сильное волнение. Но в такой момент лучше не паниковать, — подчеркнул Александр Сергеевич сегодня, 23 сентября.

Первую девочку 12 лет Александр Грицев спас 4 июля, когда находился на дежурстве на центральном пляже Искитима. Девочка переплывала реку и Александр заметил, что ребенок теряет силы. Он подплыл к ней узнать все ли нормально, она сказала, что больше не может держаться на воде. Спасатель спрыгнул в воду и помог ей забраться в лодку.

Вторую девочку 5 лет Александр Грицев спас спустя сутки, 5 июля. Она отдыхала на берегу вместе с бабушкой.

— Я вижу, что девочка ушла под воду и начала тонуть. Бабушка тоже побежала к ребенку. Я быстро поднял девочку и вынес на берег. Она нахлебалась воды, но потом откашлялась и задышала. Расплакалась, испугалась, — рассказывает Александр.

Александр Сергеевич рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что у него у самого есть ребенок, и скоро появится второй. Когда дети оказываются в чрезвычайных ситуациях, главное, сохранять спокойствие. Хотя он отметил, что никогда не забывает, как правильно оказать первую помощь, этот навык у него хорошо отработан.

Александр Грицев работает начальником спасательной станции Искитима 4 года, до этого был 3 года простым матросом-спасателем. Первый раз в жизни он спас из воды трехлетнюю девочку.

Александр рассказал, что по долгу службы не только он спасает людей, но и его сотрудники. Так например, в мае помог выбраться из воды нетрезвому мужчине матрос-спасатель Александр Шкурин. Компания молодых людей выпивали на берегу. Один из них спустился к воде, а выбраться не смог. Он поднимался и снова падал в воду, был настолько пьян. Александр помог выбраться парню. Также в середине июля судоводитель Евгений Поляков спас женщину в районе ул. Горького (база отдыха «Тихая гавань») и мальчика 5 лет в районе пешеходного моста в Индустриальном микрорайоне Искитима.

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