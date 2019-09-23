Спас за сутки двух тонущих девочек из воды начальник спасательной станции Искитима Александр Грицев

Александр отмечает, что волнительнее всего спасать детей, до дрожи в руках. Первая девочка переплывала реку и не рассчитала свои силы. Второй ребенок попал на глубину и начал тонуть.

Начальник спасательной станции Искитима спас двух девочек из воды

Двух девочек спас начальник спасательной станции Искитима Александр Грицев этим летом. Спасатели подводят итоги купального сезона. Оба случая произошли в июле 2019 года. Александр рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что больше всего волнительно спасать детей.

— Руки трясутся, когда достаешь из воды детей, очень сильное волнение. Но в такой момент лучше не паниковать, — подчеркнул Александр Сергеевич сегодня, 23 сентября.

Первую девочку 12 лет Александр Грицев спас 4 июля, когда находился на дежурстве на центральном пляже Искитима. Девочка переплывала реку и Александр заметил, что ребенок теряет силы. Он подплыл к ней узнать все ли нормально, она сказала, что больше не может держаться на воде. Спасатель спрыгнул в воду и помог ей забраться в лодку.

Вторую девочку 5 лет Александр Грицев спас спустя сутки, 5 июля. Она отдыхала на берегу вместе с бабушкой.

— Я вижу, что девочка ушла под воду и начала тонуть. Бабушка тоже побежала к ребенку. Я быстро поднял девочку и вынес на берег. Она нахлебалась воды, но потом откашлялась и задышала. Расплакалась, испугалась, — рассказывает Александр.

Александр Сергеевич рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что у него у самого есть ребенок, и скоро появится второй. Когда дети оказываются в чрезвычайных ситуациях, главное, сохранять спокойствие. Хотя он отметил, что никогда не забывает, как правильно оказать первую помощь, этот навык у него хорошо отработан.

Александр Грицев работает начальником спасательной станции Искитима 4 года, до этого был 3 года простым матросом-спасателем. Первый раз в жизни он спас из воды трехлетнюю девочку.

Александр рассказал, что по долгу службы не только он спасает людей, но и его сотрудники. Так например, в мае помог выбраться из воды нетрезвому мужчине матрос-спасатель Александр Шкурин. Компания молодых людей выпивали на берегу. Один из них спустился к воде, а выбраться не смог. Он поднимался и снова падал в воду, был настолько пьян. Александр помог выбраться парню. Также в середине июля судоводитель Евгений Поляков спас женщину в районе ул. Горького (база отдыха «Тихая гавань») и мальчика 5 лет в районе пешеходного моста в Индустриальном микрорайоне Искитима.