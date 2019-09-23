Забили до смерти приятеля и закопали труп на кладбище трое под Новосибирском

Найденный мертвым 63-летний мужчина несколько дней числился пропавшим без вести. Его похитили и убили.

Подозреваемых арестовали

В Новосибирске продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения мужчины в Заельцовском районе, сообщили сегодня, 23 сентября, в управлении СКР по Новосибирской области.

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области 12 сентября 2019 года возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 63-летнего мужчины в Заельцовском районе города Новосибирска по ч. 1 ст. 105 УК РФ. (убийство).

По данным следствия, 8 сентября 2019 года в вечернее время 63-летний мужчина вышел из дома для встрече со своим знакомым и больше на связь с родными не выходил.

Во ходе проведенных совместных с сотрудниками полиции следственно-оперативных мероприятий было установлено, что в день исчезновения у 63-летнего мужчины возник конфликт со своим знакомым, в ходе которого потерпевшему были причинены телесные повреждения, далее с места встречи потерпевший был похищен, а в последствии убит. Тело потерпевшего злоумышленники отвезли и закопали на кладбище поселка Садовый в Новосибирском районе Новосибирской области.

Следователями, следователями-криминалистами во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области проведена объемная работа по установлению лиц причастных к совершению преступления и в настоящее время трое мужчин задержаны, в отношении каждого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время злоумышленникам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «а,в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение).

Следователями по уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.