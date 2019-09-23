На 76% выросли цена на автомобили за последние пять лет в России



Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование динамики цен на новые легковые автомобили в России и основных курсов валют с сентября 2014-го по сентябрь 2019 года. По результатам этого исследования они пришли к выводу, что стоимость новых автомобилей в нашей стране за последние пять лет выросла на 76%. За это время рост стоимости автомобилей полностью компенсировал падение рубля по отношению к мировым валютам. Однако, с большой долей вероятности, цены на автомобили продолжат расти, правда, уже за счет других факторов. В частности, одной из очевидных и постоянных причин является инфляция, которая никуда не исчезает. Если вспомнить историю предыдущих периодов, то наиболее активно цены росли в конце 2014-го – начале 2015-го, когда падение рубля было наиболее резким. Весьма ощутимое повышение цен происходило также в первой половине 2016-го и 2017-го. В начале текущего года автопроизводители компенсировали повышение ставки НДС до 20%, а затем рост стоимости автомобилей происходил постепенно. Поскольку российский рынок с начала года демонстрирует постоянное падение, вероятнее всего, не стоит ожидать резкого скачка цен и в дальнейшем. Впрочем, за весь представленный период наблюдалась стабилизация и по части валюты, и по ряду других показателей. Поэтому в отдельные месяцы даже было зафиксировано небольшое снижение цен на автомобили, например, летом 2015-го и 2016-го. Но все же это продолжалось недолго, и основной тренд роста цен все эти годы сохранялся.

Источник: autostat.ru