Симптомы рака желудка не являются специфическими

Медики из Италии рассказали, как отличить рак желудка от гастрита или язвы. По словам специалистов, опасность заключается в том, что признаки сходны при указанных заболеваниях.

Симптомы рака желудка не являются специфическими, и на ранних стадиях недуга они могут попросту отсутствовать, поэтому у пациентов при получении диагноза часто продвинутая стадия. Данный вид злокачественного новообразования имеет географическое распределение: заболеваемость высока в Японии, Китае, Корее, и, как правило, низкая — в западных странах (США, Европа). Ни в коем случае нельзя оставлять такие симптомы из внимания: метеоризм после еды, боли в животе, тошнота и рвота, изжога, потеря аппетита, диарея, запоры, слабость и усталость, затруднение при глотании, кровотечения (в рвотных массах или в стуле), необъяснимая потеря веса, желтоватый цвет глаз и кожи, наличие жидкости в брюшной полости.

Повышает вероятность опасного диагноза пол, что относится к мужчинам особенно после 55 лет, семейный анамнез (родственники первой степени), курение, питание с большим количеством солений и копченостей, чрезмерное употребление алкоголя, низкое — свежих фруктов и овощей. Люди, которые прошли ранее операции на желудке, страдающие от железодефицитной анемии или ахлоргидрии также в группе риска. Что касается язвы желудка, то признаками являются несколько сходные симптомы, которых меньше по количеству. В свою очередь при гастрите наблюдаются: дискомфорт, частая отрыжка, боль, часто локализующаяся в левой верхней части живота. Защититься от рака желудка позволяет средиземноморская диета с минимизацией употребления мяса. Так как обнаружена связь между инфекцией Helicobacter pylori, то необходимо проводить антибактериальную терапию.

Источник: actualnews.org