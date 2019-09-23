Печки с кипящей едой отключили спасатели в Бердске

За владельцами двух квартир захлопнулись входные двери. А на электроплитах в это время готовилась пища. Спасатели помогли избежать пожаров.

Спасателям бердского ПСО приходится очень часто выезжать на деблокировку входных дверей

Избежать пожара в квартирах помогли спасатели двум семьям в Бердске.

Днем 21 сентября дежурному поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске, поступило сообщение о том, что на ул. Озерной требуется помощь в деблокировке входной двери. За хозяином захлопнулась входная дверь. В доме никого нет, открыть дверь он не может. А в квартире на электроплите готовится обед.

Спасатели прибыли на место и при помощи аварийно-спасательного инструмента деблокировали входную дверь. Вошли в квартиру и отключили электроплиту, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева.

С подобной ситуацией вечером этого же дня столкнулся другой бердчанин в микрорайоне Молодежном. Он остался в подъезде, когда за ним захлопнулась дверь. На электроплите готовилась еда. Спасатели обеспечили доступ в квартиру и убедились, что там все в порядке.