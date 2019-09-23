23.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Печки с кипящей едой отключили спасатели в Бердске

15:00 23.09.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

За владельцами двух квартир захлопнулись входные двери. А на электроплитах в это время готовилась пища. Спасатели помогли избежать пожаров.

Печки с кипящей едой отключили спасатели в Бердске
Спасателям бердского ПСО приходится очень часто выезжать на деблокировку входных дверей

Избежать пожара в квартирах помогли спасатели двум семьям в Бердске.

Днем 21 сентября дежурному поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске, поступило сообщение о том, что на ул. Озерной требуется помощь в деблокировке входной двери. За хозяином захлопнулась входная дверь. В доме никого нет, открыть дверь он не может. А в квартире на электроплите готовится обед.

Спасатели прибыли на место и при помощи аварийно-спасательного инструмента деблокировали входную дверь. Вошли в квартиру и отключили электроплиту, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева.

С подобной ситуацией вечером этого же дня столкнулся другой бердчанин в микрорайоне Молодежном. Он остался в подъезде, когда за ним захлопнулась дверь. На электроплите готовилась еда. Спасатели обеспечили доступ в квартиру и убедились, что там все в порядке.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы оказывались в подобной ситуации?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскБез пробок: Отрегулируют светофор на перекрестке ул. Космической и Лунной через два месяца в Бердске
16:15 23-09-2019
Без пробок: Отрегулируют светофор на перекрестке ул. Космической и Лунной через два месяца в Бердске
БердскОтключили горячую воду в 24 многоквартирных домах в центре Бердска
16:12 23-09-2019
Отключили горячую воду в 24 многоквартирных домах в центре Бердска
Путин: субсидировать ипотеку молодым семьям до 2% будут в ДФО
16:04 23-09-2019
Путин: субсидировать ипотеку молодым семьям до 2% будут в ДФО
Постарели на 8 лет невесты в России
16:01 23-09-2019
Постарели на 8 лет невесты в России
БердскСпас за сутки двух тонущих девочек из воды начальник спасательной станции Искитима Александр Грицев
16:00 23-09-2019
Спас за сутки двух тонущих девочек из воды начальник спасательной станции Искитима Александр Грицев
Как ухаживать за питомцем в возрасте
15:58 23-09-2019
Как ухаживать за питомцем в возрасте
Транспортный налог в 2019 году водители будут платить по новым правилам
15:46 23-09-2019
Транспортный налог в 2019 году водители будут платить по новым правилам
Подарили квартиры экипажу севшего на кукурузное поле самолета на Урале
15:45 23-09-2019
Подарили квартиры экипажу севшего на кукурузное поле самолета на Урале
Emmy: лучшим мини-сериалом признан "Чернобыль" 1
15:44 23-09-2019
Emmy: лучшим мини-сериалом признан
На 76% выросли цена на автомобили за последние пять лет в России
15:41 23-09-2019
На 76% выросли цена на автомобили за последние пять лет в России