Автомобилистам необходимо проходить10 тыс. шагов в день

Врачи призывают автомобилистов помнить о пользе 10 тыс. шагов в день

Врач-кардиолог Юрий Конев рассказал, что людям, которые в основном передвигаются именно на этом транспорте, чаще грозят избыточный вес, нарушение переработки сахара и болезнь сердца.

Молодые люди должны совершать не менее 10 тыс. шагов в день, люди пожилого и преклонного возраста — до 5-7 тыс. шагов, чтобы тренировать свою сердечно-сосудистую систему и избежать проблем со здоровьем. Такой рекомендацией поделились с ТАСС врачи-кардиологи и геронтологи в День отказа от автомобиля, который отмечают в мире в воскресенье.

«Если молодой человек делает меньше 10 тыс. шагов, пожилой — меньше 6-7 тыс., а преклонного возраста — меньше 5 тыс. шагов, то его сердечно-сосудистая система ослабевает, чем бы он не занимался, все это несравнимо с ходьбой пешком по пересеченной местности, и все поползновения по поводу увеличения продолжительности жизни бессмысленны», — рассказал врач-кардиолог, геронтолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) Юрий Конев.

Он отметил, что людям, передвигающимся преимущественно на автомобиле, грозят ранние возраст-ассоциированные заболевания, например, избыточный вес, нарушение переработки сахара (преддиабет), повышение артериального давления и ишемическая болезнь сердца.

Вице-президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Николай Конов также подчеркнул, что в день необходимо проходить именно 10 тыс. шагов. «Если вы три минуты идете [пешком] — это снижает кровяное давление, пять минут — повышает настроение, 10 — улучшает творческое мышление, 15 — снижает уровень сахара в крови, а сахарный диабет — бич современного человека. 30 минут — помогает снизить вес, у нас 60% населения России имеет лишний вес, а 30% — ожирение. 40 минут по свежему воздуху снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а это причина больше 50% смертей», — отметил он. Эксперт убежден, что 10 тыс. шагов — примерно 90 минут на свежем воздухе — снижает количество депрессивных мыслей, пробуждает желание «творить, интересоваться жизнью, любить всех своих близких и друзей».

Главный внештатный специалист-терапевт департамента здравоохранения Москвы Владимир Тюрин также отметил, что пешие прогулки тренируют сердце, в то время как вождение автомобиля вызывает в основном отрицательные эмоции. «Чем больше шагов мы делаем в день — тем лучше. Но разумно — не более 10 км», — добавил он.

О Всемирном дне без автомобиля

Всемирный день без автомобиля ежегодно проходит 22 сентября. В этот День водителям личных автомобилей рекомендуют добираться до работы или иных мест назначения пешком, на велосипеде или на общественном транспорте. День проводится для привлечения внимания общества к экологическим и социальным проблемам, вызванным чрезмерной автомобилизацией, а также ради привлечения инвестиций в развитие общественного транспорта и создание безопасной и удобной городской среды для пешеходов и велосипедистов.

В России Всемирный день без автомобиля впервые прошел 22 сентября 2008 года в Москве при поддержке правительства столицы. Впоследствии к нему присоединились другие города, в том числе Санкт-Петербург, Курск, Уфа. Во многих городах страны проводятся велопробеги и акция «На работу на велосипеде», в связи с этим снижаются цены на велопрокат.

Источник: ТАСС