Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии

У девочки родился абсолютно здоровый брат-близнец. По версии врачей, изначально женщина должна была родить тройню, однако два плода срослись.

В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками

В индийском штате Раджастан женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками, пишет Daily Mail.

Отмечается, что у девочки родился абсолютно здоровый брат-близнец.

По версии врачей, изначально женщина должна была родить тройню, однако два плода срослись. Поскольку за время беременности мать ни разу не сделала УЗИ, никто не догадывался о возникшей проблеме.



Девочку планируют перевезти в более современный госпиталь в Джайпуре для лечения. Врачи считают, что она сможет жить нормальной жизнью после удаления лишних конечностей.

Источник: РИА Новости