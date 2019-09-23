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Здоровье / Общество

Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии

15:30 23.09.2019 Фото: pixabay.com
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У девочки родился абсолютно здоровый брат-близнец. По версии врачей, изначально женщина должна была родить тройню, однако два плода срослись.

Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками

В индийском штате Раджастан женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками, пишет Daily Mail.
Отмечается, что у девочки родился абсолютно здоровый брат-близнец.
По версии врачей, изначально женщина должна была родить тройню, однако два плода срослись. Поскольку за время беременности мать ни разу не сделала УЗИ, никто не догадывался о возникшей проблеме.

Девочку планируют перевезти в более современный госпиталь в Джайпуре для лечения. Врачи считают, что она сможет жить нормальной жизнью после удаления лишних конечностей.

Источник: РИА Новости

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