Чем опасны однокомнатные квартиры для жизни?

В маленьких квартирах на человека начинает фактически давить пространство — вещи занимают почти всё место, из-за чего человек психологически начинает чувствовать себя «в клетке».

Чем могут быть опасны однокомнатные квартиры, сообщили специалисты

Специалисты сообщили, чем могут быть опасны однокомнатные квартиры. По словам экспертов, жизнь в маленькой, однокомнатной квартире может привести к различным проблемам со здоровьем и психикой, сообщают «Питерские заметки».

В частности, малогабаритные квартиры зачастую не имеют сквозной вентиляции — а духота и большое количество углекислого газа плохо влияют на иммунитет. А значит, в таких квартирах дюжи будут заболевать быстрее, а инфекция будет передаваться от одного к другому в 95% случаев.

Кроме того, в маленьких квартирах на человека начинает фактически давить пространство — вещи занимают почти всё место, из-за чего человек психологически начинает чувствовать себя «в клетке». Это может привести к апатии, нервозности, депрессии и чувству безысходности.

Могут иметься противопоказания. Перед применением или при проблемах со здоровьем обязательно проконсультируйтесь со специалистом (врачом).

Источник: piterskie-zametki.ru