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Чем опасны однокомнатные квартиры для жизни?

15:06 23.09.2019 Фото: pixabay.com
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В маленьких квартирах на человека начинает фактически давить пространство — вещи занимают почти всё место, из-за чего человек психологически начинает чувствовать себя «в клетке».

Чем опасны однокомнатные квартиры для жизни?
Чем могут быть опасны однокомнатные квартиры, сообщили специалисты

Специалисты сообщили, чем могут быть опасны однокомнатные квартиры. По словам экспертов, жизнь в маленькой, однокомнатной квартире может привести к различным проблемам со здоровьем и психикой, сообщают «Питерские заметки».
В частности, малогабаритные квартиры зачастую не имеют сквозной вентиляции — а духота и большое количество углекислого газа плохо влияют на иммунитет. А значит, в таких квартирах дюжи будут заболевать быстрее, а инфекция будет передаваться от одного к другому в 95% случаев.
Кроме того, в маленьких квартирах на человека начинает фактически давить пространство — вещи занимают почти всё место, из-за чего человек психологически начинает чувствовать себя «в клетке». Это может привести к апатии, нервозности, депрессии и чувству безысходности.

Могут иметься противопоказания. Перед применением или при проблемах со здоровьем обязательно проконсультируйтесь со специалистом (врачом).

Источник: piterskie-zametki.ru

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