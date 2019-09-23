Запутавшегося в сетях утопленника нашли в Обском море водолазы из Бердска

Водолазов бердского поисково-спасательного отряда вызывают на поисковые работы в разные районы Новосибирской области

За полчаса до полуночи 21 сентября отправились на водолазные работы на Обское море в районе села Берегового Новосибирского района сотрудники поисково-спасательного отряда, базирующегося в Бердске. Сообщение о том, что по сведениям очевидцев, на водохранилище перевернулся на резиновой лодке рыбак, но до берега не добрался, поступило из отдела МВД в Кольцово.

Спасатели на катере выдвинулись на место, на обозначенный участок они прибыли через три часа и сразу же начали проводить поисковые работы. Тело утонувшего рыбака нашли днем 22 сентября. Утопленник запутался в сетях. Вместе с сетью тело доставили на берег. На берегу сеть распутали и передали утонувшего сотрудникам полиции, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева.