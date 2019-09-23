23.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Запутавшегося в сетях утопленника нашли в Обском море водолазы из Бердска

19:00 23.09.2019, Галина Панчева Фото: бердского ПСО
4 3

Очевидцы видели, как перевернулась резиновая лодка с рыбаком, на берег мужчина не выбрался.

Запутавшегося в сетях утопленника нашли в Обском море водолазы из Бердска
Водолазов бердского поисково-спасательного отряда вызывают на поисковые работы в разные районы Новосибирской области

За полчаса до полуночи 21 сентября отправились на водолазные работы на Обское море в районе села Берегового Новосибирского района сотрудники поисково-спасательного отряда, базирующегося в Бердске. Сообщение о том, что по сведениям очевидцев, на водохранилище перевернулся на резиновой лодке рыбак, но до берега не добрался, поступило из отдела МВД в Кольцово.

Спасатели на катере выдвинулись на место, на обозначенный участок они прибыли через три часа и сразу же начали проводить поисковые работы. Тело утонувшего рыбака нашли днем 22 сентября. Утопленник запутался в сетях. Вместе с сетью тело доставили на берег. На берегу сеть распутали и передали утонувшего сотрудникам полиции, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева.

Мнение читателей
0
0
0
3
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы рыбачите на лодке?

Аноним, 23 сентября 2019 16:37
НВР:
Да
Аноним, 23 сентября 2019 19:02
Бросай ружьё да всплывай ,не до смеха
Аноним, 23 сентября 2019 21:54
Нефиг сетями рыбачить ,есть удочки и рыбачь
Аноним, 23 сентября 2019 22:24
бухать надо ДОМА!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНе помогли € 40 тыс.: Загадочный католический собор в Бердске достраивают третий год 6
20:50 23-09-2019
Не помогли € 40 тыс.: Загадочный католический собор в Бердске достраивают третий год
БердскSOS: шторм с дождем и сильным ветром накроет в ночь на 24 сентября Бердск 1
19:59 23-09-2019
SOS: шторм с дождем и сильным ветром накроет в ночь на 24 сентября Бердск
Как вы воспринимаете ипотеку под 2% для молодых семей ДФО? 1
19:42 23-09-2019
Как вы воспринимаете ипотеку под 2% для молодых семей ДФО?
В маршрутке найдена детская куртка
19:38 23-09-2019
В маршрутке найдена детская куртка
БердскБез холодной воды на день останутся 8 многоквартирных домов в центре Бердска
19:21 23-09-2019
Без холодной воды на день останутся 8 многоквартирных домов в центре Бердска
БердскЗапутавшегося в сетях утопленника нашли в Обском море водолазы из Бердска 4
19:00 23-09-2019
Запутавшегося в сетях утопленника нашли в Обском море водолазы из Бердска
БердскФекальные аварии задушили Бердск: КБУ ищет деньги на ремонт канализации в Микрорайоне 7
18:55 23-09-2019
Фекальные аварии задушили Бердск: КБУ ищет деньги на ремонт канализации в Микрорайоне
Имя убийцы певца Михаила Круга озвучил СК
18:45 23-09-2019
Имя убийцы певца Михаила Круга озвучил СК
БердскОтопление включат с 25 сентября в жилых домах Бердска. Но бердчане уже мерзнут 16
18:45 23-09-2019
Отопление включат с 25 сентября в жилых домах Бердска. Но бердчане уже мерзнут
БердскСуд решит: процесс по убийству из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска пройдет в Новосибирске или Кемерове 1
18:35 23-09-2019
Суд решит: процесс по убийству из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска пройдет в Новосибирске или Кемерове