Фекальные аварии задушили Бердск: КБУ ищет деньги на ремонт канализации в Микрорайоне

Техдиректор КБУ отчиталась перед депутатами, какие участи коммунальных сетей удалось отремонтировать. У дома №7 в Микрорайоне отремонтировали теплотрассу. Ситуация с канализацией здесь остается критической. Нужна большая сумма.

Фекальные стоки две недели текли у домов №7 и №9 Микрорайона Бердска

Ищет деньги на ремонт крупной фекальной аварии в у домов №7 и 9 Микрорайона Комбинат бытовых услуг Бердска. Как рассказала сегодня, 23 сентября, технический директор КБУ Ирина Корниевская, на этом участке нужен капитальный ремонт канализации.

— Это будет капитальный ремонт участка, либо реконструкция. Сюда нужна большая сумма, будем искать средства в бюджете, — уточнила Ирина Анатольевна «Курьер. Среда. Бердск».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», две недели канализационные стоки вытекали из колодца и заливали внутриквартильные проезды у домов №7 и 9 в Микрорайоне, вытекая на ул. Рогачева.

Причиной фекальных рек в Микрорайоне является провалившийся колодец на ул. Павлова. Провалившийся колодец сломал канализационную трубу, стоки нашли выход наружу в самой низкой точке в районе «Вымпела». Для ликвидации аварии требуется сложное техническое решение — коллектор лежит на глубине 8 метров.

На комитете по ЖКХ совета депутатов Бердска, 19 сентября, Корниевская рассказывала, какие участки удалось сделать. У домов №7 и 9 в Микрорайоне отремонтировали аварийный участок теплотрассы, тогда как с канализацией еще вопрос не решен.

— Пока мы просто бросили перемычку и сделали понижение стоков. Чтобы не подтапливало, и выхода (стоков) на поверхность не было, — рассказала Корниевская.

Она сравнила коммунальную аварию в Микрорайоне с ситуацией на ул. Ушакова, где 65 метров разрушенной канализационной трубы КБУ заменил в апреле, после этого пришлось перекладывать еще 20 метров.