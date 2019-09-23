23.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Фекальные аварии задушили Бердск: КБУ ищет деньги на ремонт канализации в Микрорайоне

18:55 23.09.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
7 0

Техдиректор КБУ отчиталась перед депутатами, какие участи коммунальных сетей удалось отремонтировать. У дома №7 в Микрорайоне отремонтировали теплотрассу. Ситуация с канализацией здесь остается критической. Нужна большая сумма.

Фекальные аварии задушили Бердск: КБУ ищет деньги на ремонт канализации в Микрорайоне
Фекальные стоки две недели текли у домов №7 и №9 Микрорайона Бердска

Ищет деньги на ремонт крупной фекальной аварии в у домов №7 и 9 Микрорайона Комбинат бытовых услуг Бердска. Как рассказала сегодня, 23 сентября, технический директор КБУ Ирина Корниевская, на этом участке нужен капитальный ремонт канализации.

— Это будет капитальный ремонт участка, либо реконструкция. Сюда нужна большая сумма, будем искать средства в бюджете, — уточнила Ирина Анатольевна «Курьер. Среда. Бердск».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», две недели канализационные стоки вытекали из колодца и заливали внутриквартильные проезды у домов №7 и 9 в Микрорайоне, вытекая на ул. Рогачева.

Причиной фекальных рек в Микрорайоне является провалившийся колодец на ул. Павлова. Провалившийся колодец сломал канализационную трубу, стоки нашли выход наружу в самой низкой точке в районе «Вымпела». Для ликвидации аварии требуется сложное техническое решение — коллектор лежит на глубине 8 метров.

На комитете по ЖКХ совета депутатов Бердска, 19 сентября, Корниевская рассказывала, какие участки удалось сделать. У домов №7 и 9 в Микрорайоне отремонтировали аварийный участок теплотрассы, тогда как с канализацией еще вопрос не решен.

— Пока мы просто бросили перемычку и сделали понижение стоков. Чтобы не подтапливало, и выхода (стоков) на поверхность не было, — рассказала Корниевская.

Она сравнила коммунальную аварию в Микрорайоне с ситуацией на ул. Ушакова, где 65 метров разрушенной канализационной трубы КБУ заменил в апреле, после этого пришлось перекладывать еще 20 метров.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что происходит с сетями в Бердске?

BouH, 23 сентября 2019 13:10
Может вообще не платить КБУ?Десятилетиями плату собирали и ничего не меняли в плановом порядке.А теперь это ЧС и деньги возьмут из бюджета.
Аноним, 23 сентября 2019 13:24
НВР:
Говнопокалипсис.
Аноним, 23 сентября 2019 13:25
Толи еще будет...
Новый мэр, 23 сентября 2019 13:32
Пусть у себя поищут
Аноним, 23 сентября 2019 14:20
Это перспективный город! (с) Бадьин.
Бармалей, 23 сентября 2019 16:12
Фекалии не дают развиваться городу. Пусть строят частные дома и делают со своими фекалиями что хотят. Закакали весь микраройон.
Аноним, 23 сентября 2019 22:13
Там на Рогачева от КНС запах фекалий и без аварий.
Неужели нельзя ничего сделать, 21 век же, блин.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНе помогли € 40 тыс.: Загадочный католический собор в Бердске достраивают третий год 6
20:50 23-09-2019
Не помогли € 40 тыс.: Загадочный католический собор в Бердске достраивают третий год
БердскSOS: шторм с дождем и сильным ветром накроет в ночь на 24 сентября Бердск 1
19:59 23-09-2019
SOS: шторм с дождем и сильным ветром накроет в ночь на 24 сентября Бердск
Как вы воспринимаете ипотеку под 2% для молодых семей ДФО? 1
19:42 23-09-2019
Как вы воспринимаете ипотеку под 2% для молодых семей ДФО?
В маршрутке найдена детская куртка
19:38 23-09-2019
В маршрутке найдена детская куртка
БердскБез холодной воды на день останутся 8 многоквартирных домов в центре Бердска
19:21 23-09-2019
Без холодной воды на день останутся 8 многоквартирных домов в центре Бердска
БердскЗапутавшегося в сетях утопленника нашли в Обском море водолазы из Бердска 4
19:00 23-09-2019
Запутавшегося в сетях утопленника нашли в Обском море водолазы из Бердска
БердскФекальные аварии задушили Бердск: КБУ ищет деньги на ремонт канализации в Микрорайоне 7
18:55 23-09-2019
Фекальные аварии задушили Бердск: КБУ ищет деньги на ремонт канализации в Микрорайоне
Имя убийцы певца Михаила Круга озвучил СК
18:45 23-09-2019
Имя убийцы певца Михаила Круга озвучил СК
БердскОтопление включат с 25 сентября в жилых домах Бердска. Но бердчане уже мерзнут 16
18:45 23-09-2019
Отопление включат с 25 сентября в жилых домах Бердска. Но бердчане уже мерзнут
БердскСуд решит: процесс по убийству из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска пройдет в Новосибирске или Кемерове 1
18:35 23-09-2019
Суд решит: процесс по убийству из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска пройдет в Новосибирске или Кемерове