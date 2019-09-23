Не помогли € 40 тыс.: Загадочный католический собор в Бердске достраивают третий год

40 тыс. евро собрали на благотворительном концерте в итальянском посольстве в Москве на то, чтобы достроить католический храм. Год назад здесь основные работы были завершены. Можно ли прийти на службу, хотят знать бердчане.

Католический собор в Бердске достроен, но двери его закрыты

Католический собор стоит на улице Островского Бердска. Католики города обратились в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» чтобы узнать, работает ли он. Сюда редко приходят люди, но по словам соседей, службы все-таки ведутся. Об этом рассказал 20 сентября живущий рядом Алексей.

— По воскресеньям около 10 утра сюда приходят работники. В прошлое воскресенье тоже были. Три-четыре машины стоят обычно. Год назад я здесь заказывал отпевание, у меня отец был католик, — сказал Алексей «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, что католический собор пострадал от пожара в 2011 году. В 2016 году была собрана часть денег, необходимых на постройку нового храма. Осенью того же года началось его возведение на прежнем месте. Был заложен фундамент, а весной 2017 года начали возводить стены. Но средств не хватало. Тогда финансовую поддержку оказало итальянское посольство в Москве, 40 тыс. евро собрали на благотворительном концерте. За два месяца выросли кирпичные стены. В июле 2018 строительство католического храма в Бердске было приостановлено. Сделана ли здесь внутренняя отделка, неизвестно.

«Курьер. Среда. Бердск» отправляли запрос настоятелю прихода Альфредо Фекондо, но ответа так и не получил, работает ли собор. Также отправляли запрос Кафедральный собор Преображения Господня Епископу Иосифу Верту. Ответ получили от референта Епископа Верта Ирины Скулкиной: «Ваш запрос адресован в Кафедральный собор Преображения Господня. Однако, в Едином государственном реестре юридических лиц такое юридическое лицо отсутствует. В связи с отсутствием такой организации епископ Верт И.И. не может являться ее руководителем. В связи с выше изложенным, право редакции сетевого издания Kurer-sreda, на получение информации может быть реализовано путем направления запроса в соответствующую организацию». В какую организацию — не ясно.

«Курьер. Среда. Бердск» старался связаться с секретарем по телефону и по почте, но не смог дозвониться. Также не был получен ответ на письмо. Как только у нас будет какая-то информация по католическому собору в Бердске мы ее опубликуем. Читайте подробности в ближайшее время.

Какая сейчас обстановка у католического собора смотрите на видео.

Автор видео Алена Романцова.