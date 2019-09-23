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По вакансиям с зарплатой свыше 80 тыс. рублей лидируют Москва и Якутия

14:30 23.09.2019 Фото: pixabay.com
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В Красноярском крае больше всего предложений с хорошим заработком в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта.

По вакансиям с зарплатой свыше 80 тыс. рублей лидируют Москва и Якутия
Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.

В Красноярском крае больше всего предложений с хорошим заработком в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта. В Москве и Санкт-Петербурге лидерами по числу высокооплачиваемых вакансий являются отрасли информационных технологий, строительства и недвижимости, продажи, производства и транспорта.

В Якутии высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности, производстве и консалтинге, в ХМАО–Югре – в добывающей промышленности, строительстве и транспорте, в Ямало-Ненецком автономном округе – в производстве, здравоохранении, строительстве и добывающей промышленности.

Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий «Работа в России» является федеральной государственной информационной системой, содержащей данные о возможностях трудоустройства. В настоящее время на портале представлены более 1,5 миллиона вакансий и 950 тысяч резюме соискателей.

Источник: РИА Новости

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