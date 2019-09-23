Отопление включат с 25 сентября в жилых домах Бердска. Но бердчане уже мерзнут

Тепло дают раньше запланированного срока, идя навстречу бердчанам, чтобы «сделать для них лучше». Но погода уже изменилась. И в детсадах жалуются на холод.

Батареи потеплеют в Бердске в конце сентября

Батареи в квартирах жителей Бердска потеплеют на этой неделе. Как сообщил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров отопление начнут запускать в жилые дома 25-26 сентября. Об этом он заявил 19 сентября на заседании комитета по ЖКХ бердского Совета депутатов.

При этом, по словам Захарова, тепло включат раньше запланированного срока.

-Хотим пойти навстречу жителям и сделать для них лучше, — объяснил Владимир Николаевич.

Судя по прогнозам синоптиков, именно со среды, 25 сентября, погода в Бердске начнет портиться. Дневная температура не превысит 10 градусов тепла, ночью — плюс 4. Начнутся дожди.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уже дали тепло в бердские больницы и роддом. Муниципальный Комбинат бытовых услуг с 9 сентября начал гидравлические испытания сетей. Не все трубы его выдержали. Коммунальщикам пришлось устранять несколько аварий, из-за чего в разным частях города отключали горячую воду.

В прошлом году отопление включили в Бердске 21 сентября. Многие потом жаловались на жару в квартирах и жили с открытыми форточками. А сейчас бердчане уже жалуются на холод. В рубрику «Сообщи свою новость» сегодня, 23 сентября, написали горожане: привели детей в детсад «Сибирячок», а «там дубак».