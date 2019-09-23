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Отопление включат с 25 сентября в жилых домах Бердска. Но бердчане уже мерзнут

14:45 23.09.2019, Анастасия Солодкова Фото: Википедии
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Тепло дают раньше запланированного срока, идя навстречу бердчанам, чтобы «сделать для них лучше». Но погода уже изменилась. И в детсадах жалуются на холод.

Отопление включат с 25 сентября в жилых домах Бердска. Но бердчане уже мерзнут
Батареи потеплеют в Бердске в конце сентября

Батареи в квартирах жителей Бердска потеплеют на этой неделе. Как сообщил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров отопление начнут запускать в жилые дома 25-26 сентября. Об этом он заявил 19 сентября на заседании комитета по ЖКХ бердского Совета депутатов.

При этом, по словам Захарова, тепло включат раньше запланированного срока.

-Хотим пойти навстречу жителям и сделать для них лучше, — объяснил Владимир Николаевич.

Судя по прогнозам синоптиков, именно со среды, 25 сентября, погода в Бердске начнет портиться. Дневная температура не превысит 10 градусов тепла, ночью — плюс 4. Начнутся дожди.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уже дали тепло в бердские больницы и роддом. Муниципальный Комбинат бытовых услуг с 9 сентября начал гидравлические испытания сетей. Не все трубы его выдержали. Коммунальщикам пришлось устранять несколько аварий, из-за чего в разным частях города отключали горячую воду.

В прошлом году отопление включили в Бердске 21 сентября. Многие потом жаловались на жару в квартирах и жили с открытыми форточками. А сейчас бердчане уже жалуются на холод. В рубрику «Сообщи свою новость» сегодня, 23 сентября, написали горожане: привели детей в детсад «Сибирячок», а «там дубак».

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От редакции

У вас дома холодно?

Аноним, 19 сентября 2019 16:21
Исходя из прогнозов- нормально, там только 28-го обещают один день по 18 градусов, а так всё ниже 10-ти. Октябрь прогнозируют дождливый и холодный- днём максимум-10-12 тепла, а ночью минимум -11мороза...
Аноним, 19 сентября 2019 16:22
А дома тепло, форточки открыты, электросушилку включил- даже жарко
Я, 19 сентября 2019 16:30
Так выключи...
Аноним, 19 сентября 2019 21:08
Не...зя, запасы на зиму сушатся!
Аноним, 19 сентября 2019 21:49
"Так выключи..."
Правильнее сказать ты купи услугу, полностью её оплати, а потом выключи??? Сами соображаете, что предложили?
Аноним, 19 сентября 2019 16:31
НВР:
У нас прохладно и сыро.. Тепло уже не то, что летом.... Солнце заходит, квартира быстро остывает.
Ирина, 19 сентября 2019 21:26
В квартире 20 градусов. Надоела мёрзнуть. За квартиру платить не хочется.
Риоли, 19 сентября 2019 23:33
НВР:
Тепло
Аноним, 19 сентября 2019 23:58
НВР:
Тепло .
Аноним, 20 сентября 2019 19:22
НВР:
Да
Аноним, 23 сентября 2019 15:46
ныть некоторые бердчане стали еще месяц назад.
это норма жизни...
Аноним, 23 сентября 2019 15:51
Дайте уже в детских садах тепло, сколько можно морозить детей. В группах холодина стршная>:o

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