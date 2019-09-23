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Фотомарафон «Дорогие мои родители» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

17:20 23.09.2019 Фото: читателя Курьер.Среда.Бердск
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Вы сможете купить газету в конце октября и подарить ее самым дорогим людям в вашей жизни, ведь благодаря им — вы тут, в этом прекрасном мире! 

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск
Наши любимые и бесценные дедуля Мельников Сергей Викторович и бабуля Людмила Михайловна. Вместе уже 40 лет. Вы ангелы для внуков и поддержка,Детей своих опора и надежда.Живите же, родные, до ста лет. Без горестей, печали и без бед!. Фото из проекта «Бабушка рядышком с дедушкой»
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Фотомарафон «Дорогие мои родители» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Вам и вашим автомобилям посвящает фотомарафон «Моя ласточка» «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 50 новостей

Дорогие читатели! Запускаем новый фотомарафон — «Дорогие мои родители», посвящаем его нашим родителям. Приурочен проект декаде пенсионеров и Дню бабушек и дедушек, которые отмечаются в октябре. Но учитывая, что родители не у всех пенсионеры — принимаем фото родителей любого возраста. И подчеркиваем — что не всегда есть у ребенка (любого возраста) оба родителя — вот тут рядом. Поэтому присылайте и маму, и папу, и обоих.

Фотопроект «Дорогие мои родители» опубликуем в октябре в газете «Курьер.Среда.Бердск».

Вы сможете купить газету и подарить ее самым дорогим людям в вашей жизни, ведь благодаря им — вы тут, в этом прекрасном мире!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Дорогие мои родители». Подпишите имена свои родителей и по желанию –  фамилию. На фото можете быть и вы в месте с родителями.

Кроме газеты мы разметим альбом «Дорогие мои родители» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 20 октября 2019 года. Ждем!

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Батраковы Валентина Васильевна и Николай Дмитриевич 70 лет брака.

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Лаптевы Артём и Ольга

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Гурьева Лилия Васильевна и Гурьев Александр Павлович

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

мой родной и любимый папуля))

Фотомарафон Дорогие мои родители запускает Курьер.Среда.Бердск

Антонов Виталий Гаврилович и Антонова Нина Романовна

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