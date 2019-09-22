Опасности осени: Не совершать лишних перестроений и обгонов на трассе Р-256 призывает водителей Бердска МЧС

Эксперты по пожарной безопасности рекомендуют домовладельцам убедиться, что на вводе в дом или чердак нет перехлеста и оголенных проводов, не скопилась сырость.

Из-за тумана видимость сильно ухудшается, что может спровоцировать происшествия на дорогах, реках и озерах

Переменчивая осенняя погода с заморозками, сильными дождями и ветром, туманами и возможными вкраплениями снега несет дополнительные угрозы безопасности населения. В межсезонье в Новосибирской области сильно возрастают риски бытовых пожаров, перехлеста проводов и падения аварийных деревьев, происшествий на дорогах и водоемах. МЧС России призывает население готовиться к осеннему ненастью заранее: проверять электропроводку и печи, учитывать погодные условия, подходить более основательно к дальним поездкам и выходам на акватории, сообщает ГУ МЧС по НСО.

Эксперты по пожарной безопасности рекомендуют домовладельцам убедиться, что на вводе в дом или чердак нет перехлеста и оголенных проводов, не скопилась сырость, которая отрицательно влияет на состояние электропроводов. Не нужно перегружать сеть и пользоваться неисправными приборами, а также нельзя оставлять без присмотра включенные электрообогреватели.

Печь во избежание пожаров следует чистить перед началом и во время отопительного сезона — не реже одного раза в три месяца. В сухую погоду дымоход необходимо очистить от сажи, копоти и других отложений. В чердачном помещении труба должна быть побеленной — образовавшаяся трещина или налет сажи будут хорошо видны на белой извести. Запрещено использовать для растопки печи горючие жидкости и оставлять топящуюся печь без присмотра.

Во время сильных осадков, шквалистого ветра спасатели рекомендуют жителям ограничить пребывание вне зданий, стоит воздержаться от выходов на водоемы и дальних поездок. При нахождении на улице лучше обходить рекламные щиты, деревья и металлические конструкции, не парковать под ними автомобили. Водителям и пешеходам нужно очень внимательно оценивать дорожную обстановку в условиях возможного гололеда и тумана.

При налипании мокрого снега возможны провисания, перехлёсты и обрывы проводов, повреждение опор линий связи и электропередач. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует немедленно позвонить по телефону 101 или 112.

Следите за изменениями погоды и будьте к ним готовы. Всегда прислушивайтесь к прогнозам об опасных и неблагоприятных метеоявлениях. При поступлении сообщения в виде SMS с экстренным предупреждением на мобильный телефон нужно его прочесть и принять к сведению. Если вы получили сообщение о какой-либо опасности, поделитесь информацией с родными, знакомыми и окружающими людьми. Возможно, она окажется крайне полезной и спасёт чью-то жизнь.

Как вести себя в туман

В Новосибирской области в ночные и утренние часы возможны туманы, которые осенью особенно часто образуются на пониженных участках местности, вблизи и непосредственно на водоемах, а также на заболоченной местности.

Спасатели просят жителей проявлять бдительность на трассах и акваториях. Предельно осторожными следует быть и тем, кто отправляется на поиски дикоросов.

Из-за тумана видимость сильно ухудшается, что может спровоцировать происшествия на дорогах, реках и озерах. Кроме того, при тумане легко заблудиться собирателям дикорастущих грибов и ягод.

Эксперты рекомендуют в условиях тумана автомобилистам адекватно оценивать дорожные факторы, снижать скорость движения, не совершать лишних перестроений и обгонов, не допускать запотевания лобового стекла.

Судоводителям вообще не рекомендуется выходить в туман в плавание на маломерных судах. Густой туман безопаснее переждать, а не пытаться быстрее объехать или обойти.