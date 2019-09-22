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Внеси в свой мобильный телефон номера экстренной помощи Новосибирской области

14:15 22.09.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб. Данный номер является бесплатным и доступным даже в таких ситуациях, как ваше нахождение вне зоны приема вашей мобильной сети, а также при заблокированной сим-карте.

Внеси в свой мобильный телефон номера экстренной помощи Новосибирской области
Жизнь показывает, что в экстремальных ситуациях человек теряется и не всегда может вспомнить нужный, даже самый простой номер
Сюжет: Инструкция
Внеси в свой мобильный телефон номера экстренной помощи Новосибирской области

Внеси в свой мобильный телефон номера экстренной помощи Новосибирской областиКак правильно выбрать мороженое?Ещё 107 новостей

Сотрудники Главного управления МЧС России по Новосибирской области напоминают телефоны экстренной помощи. Они работают круглосуточно. Специалисты советуют занести номера телефонов помощи в память мобильников. Жизнь показывает, что в экстремальных ситуациях человек теряется и не всегда может вспомнить нужный, даже самый простой номер.

112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб. Данный номер является бесплатным и доступным даже в таких ситуациях, как ваше нахождение вне зоны приема вашей мобильной сети, а также при заблокированной сим-карте.

Пожарно-спасательная служба МЧС России – 101.

Экстренный номер 112 не является заменой действующих номеров служб экстренного реагирования, поэтому как и раньше можно звонить по номерам 101, 102, 103 и 104 (набор осуществляется со стационарных и мобильных телефонов).

Для справки

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области (г. Новосибирск) – 8 (383) 23-99-999.

Телефон дежурного Аварийно-спасательной службы Новосибирской области — 8-(383) 218-22-32.

Телефон для вызова муниципальной аварийно-спасательной службы города Новосибирска — 051.

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