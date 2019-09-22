Отмену обязательного призыва в армию допустил министр обороны Шойгу

В то же время он отметил, что не считает такое решение правильным. «Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», считает он.

Сергей Шойгу

Обязательный призыв в российские Вооруженные силы может быть отменен. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в интервью газете «Московский комсомолец», опубликованном в воскресенье.

«В принципе, это возможно», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время он отметил, что не считает такое решение правильным. «Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», — отметил Шойгу.

Глава Минобороны пояснил, что помимо действующих военнослужащих — профессионалов должен иметься и мобилизационный резерв из числа граждан, за счет которого в случае угрозы начала войны можно быстро усилить Вооруженные силы.

Кроме того, добавил министр, у людей, прошедших службу по призыву, есть ощущение причастности к защите своей страны. «А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет», — добавил он.

Источник: ТАСС