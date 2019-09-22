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Отмену обязательного призыва в армию допустил министр обороны Шойгу

14:09 22.09.2019 Фото: Кремлин.ру
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В то же время он отметил, что не считает такое решение правильным. «Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», считает он.

Отмену обязательного призыва в армию допустил министр обороны Шойгу
Сергей Шойгу

Обязательный призыв в российские Вооруженные силы может быть отменен. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в интервью газете «Московский комсомолец», опубликованном в воскресенье.

«В принципе, это возможно», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время он отметил, что не считает такое решение правильным. «Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», — отметил Шойгу.

Глава Минобороны пояснил, что помимо действующих военнослужащих — профессионалов должен иметься и мобилизационный резерв из числа граждан, за счет которого в случае угрозы начала войны можно быстро усилить Вооруженные силы.
Кроме того, добавил министр, у людей, прошедших службу по призыву, есть ощущение причастности к защите своей страны. «А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет», — добавил он.
Источник: ТАСС

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От редакции

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Аноним, 22 сентября 2019 15:56
Дыма без огня не бывает
Поросёнок Пётр, 22 сентября 2019 16:30
У людей, прошедших службу по призыву, есть ощущение причастности к защите своей страны. «А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет».
Забавно слышать такие патетические речи от не служившего "генерала армии" и владельца шикарного поместья в Барвихе, уж он-то явно не ради денег

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