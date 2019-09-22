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Видео «труба перебила позвоночник рабочему на стройке», где в августе погибли трое человек в Новосибирске выложено в сеть

14:03 22.09.2019 Фото: стоп-кадр
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Стройку уже прозвали в сети «проклятой». СК начал проверку. Рабочего увезли в НИИТО.

Видео труба перебила позвоночник рабочему на стройке, где в августе погибли трое человек в Новосибирске выложено в сеть
Труба придавила рабочего на стройке в Новосибирске

21 сентября на стройплощадке на улице Ударной на одного из рабочих скатилась труба. Мужчина, со слов читателя, издал крик и начал задыхаться, написали в группе АСТ-54.

Местные рабочие извлекли пострадавшего и на носилках доставили к машине скорой помощи, где передали его в руки медиков. Также на место происшествия прибыли полицейские.

Информация о состоянии мужчины и характере травм уточняется. Его увезли на скорой в НИИТО с переломом позвоночника, рассказал читатель.

Владелец стройплощадки Сибирская генерирующая компания прокомментировала АСТ-54:

— При замене трубопровода на улице Ударной произошёл несчастный случай: при проведении сварочных работ труба придавила рабочего подрядной организации. Рабочий доставлен в больницу, ему оказывается помощь. Со слов родных пострадавшего, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое без угрозы жизни. Причины несчастного случая выясняются.

Напомним, что 28 августа стена насмерть придавила трех рабочих на этой же площадке.

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От редакции

Нет охраны труда на этой стройке?

Аноним, 22 сентября 2019 16:40
Нет охраны труда везде, уже лет 20...

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