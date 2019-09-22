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Прогноз погоды от Росгидрометцентра с октября 2019 по март 2020 года в России

13:38 22.09.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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В Сибирском федеральном округе октябрь 2019 года ожидается холоднее, чем октябрь 2018 года. А значит, и в Бердске октябрь будет холоднее.

Прогноз погоды от Росгидрометцентра с октября 2019 по март 2020 года в России
Октябрь будет холодным

Анализ климатических данных и прогностических разработок НИУ РОСГИДРОМЕТА (Гидрометцентра России, Северо-Евразийского Климатического Центра, ГГО им. А.И. Воейкова, ААНИИ, ДВНИГМИ), выполненный в Гидрометцентре России, позволяет с вероятностью 67-69% сделать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений.

Следует отметить, что оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, за последние 19 лет колебалась в пределах 58 – 81 %.

Представляемая информация ориентирована на ее использование федеральными органами исполнительной власти для оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, в интересах энергетики, транспорта, сельского хозяйства.

Следует учесть, что в течение холодного периода 2019-2020 г.г. вероятностный прогноз погоды будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.

Октябрь 2019
Выше нормы средняя месячная температура прогнозируется на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Ниже нормы средняя температура октября предполагается на юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

В Сибирском федеральном округе октябрь 2019 года ожидается холоднее, чем октябрь 2018 года.
Ноябрь 2019
Выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается на севере Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Декабрь 2019
Повышенная вероятность средней месячной температуры выше нормы на севере Уральского и Сибирского федеральных округов и Якутии.

В центральных районах Сибирского федерального округа и в Чукотском автономном округе декабрь ожидается теплее, чем в прошлом году.
Январь 2020
Выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на севере Якутии.
Февраль 2020
Выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается в республиках Северо-Кавказского федерального округа, в Иркутской области и на большей части Дальневосточного федерального округа.

Февраль ожидается холоднее прошлогоднего в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа.
Март 2020
Выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском федеральных округах, в Забайкалье, в Якутии и на Чукотке.

Нормы средней месячной температуры (0С)

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От редакции

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Новый мэр, 22 сентября 2019 14:20
А снега будет много?или мало
Аноним, 22 сентября 2019 15:16
кто нибудь понял ? о чем пишет гшосгидромета

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