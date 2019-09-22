Прогноз погоды от Росгидрометцентра с октября 2019 по март 2020 года в России

Анализ климатических данных и прогностических разработок НИУ РОСГИДРОМЕТА (Гидрометцентра России, Северо-Евразийского Климатического Центра, ГГО им. А.И. Воейкова, ААНИИ, ДВНИГМИ), выполненный в Гидрометцентре России, позволяет с вероятностью 67-69% сделать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений.
Следует отметить, что оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, за последние 19 лет колебалась в пределах 58 – 81 %.
Представляемая информация ориентирована на ее использование федеральными органами исполнительной власти для оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, в интересах энергетики, транспорта, сельского хозяйства.
Следует учесть, что в течение холодного периода 2019-2020 г.г. вероятностный прогноз погоды будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.
Октябрь 2019
Выше нормы средняя месячная температура прогнозируется на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Ниже нормы средняя температура октября предполагается на юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
В Сибирском федеральном округе октябрь 2019 года ожидается холоднее, чем октябрь 2018 года.
Ноябрь 2019
Выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается на севере Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Декабрь 2019
Повышенная вероятность средней месячной температуры выше нормы на севере Уральского и Сибирского федеральных округов и Якутии.
В центральных районах Сибирского федерального округа и в Чукотском автономном округе декабрь ожидается теплее, чем в прошлом году.
Январь 2020
Выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на севере Якутии.
Февраль 2020
Выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается в республиках Северо-Кавказского федерального округа, в Иркутской области и на большей части Дальневосточного федерального округа.
Февраль ожидается холоднее прошлогоднего в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа.
Март 2020
Выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском федеральных округах, в Забайкалье, в Якутии и на Чукотке.