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Принять на грудь: Пьют в жару алкоголь и гибнут туристы из России на курортах Турции

13:05 22.09.2019 Фото: pixabay.com
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В 2019 году зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Немцы пьют пиво и сидят мешками на пляже, а русские пьют водку и потом ищут приключения.

Принять на грудь: Пьют в жару алкоголь и гибнут туристы из России на курортах Турции
Немцы пьют пиво, а россияне водку в Турции

Генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков рассказал РИА Новости, что наиболее частыми причинами случаев с летальным исходом среди российских туристов на отдыхе в Турции становятся невнимательность наших соотечественников на улицах городов и неумеренность в употреблении крепких спиртных напитков в жарком климате.
Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон «оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции». По его данным, зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Ерхов объяснил цифры ростом турпотока из России — в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов россиян.
Марков обратил внимание на то, как важно информационно готовить российских туристов перед поездками в Турцию.

«Нужно обращать внимание россиян на то, что турецкие водители менее тщательно соблюдают правила дорожного движения и не пропускают пешеходов на зебре. Россияне уже привыкли к тому, что на родине пешеходы на переходе чувствуют себя защищенными, но в Турции это не так. Поэтому отмечается рост несчастных случаев с россиянами именно в ДТП. Предупреждать о том, что в Турции при переходе улицы важно проявлять повышенную осторожность, точно нужно», — считает собеседник агентства.

По его мнению, есть еще одна конкретная вещь, о которой постоянно нужно напоминать россиянам, которые собираются на отдых, в том числе и в Турцию, — это умеренность в употреблении спиртных напитков.
«Не стоит думать, что с человеком, который в 45-градусную жару выпил несколько рюмок водки и прыгнул в холодный бассейн, ничего не случиться. Нужно взять за правило, исключить дневное употребление крепких спиртных напитков в жару даже на отдыхе. Немцы и англичане тоже пьют, но они пьют пиво, а после безвольными мешками сидят в тени. Наши же, приняв на грудь водки, отправляются на подвиги. Важно не уставать повторять, что алкоголь в жару приводит к очень печальным последствиям. Можно даже по телевизору показывать страшные несчастные случаи, которые происходят с пьяными туристами на отдыхе», — прокомментировал ситуацию Марков.
Представитель РТФО отметил еще одну опасность, о которой необходимо предупреждать туристов – это состояние здоровья. «Важно понимать, что хронические заболевания и возраст часто становятся причинами летального исхода на отдыхе. Кроме того, статистика выявила, что среди туристов есть немало женщин, которые отправляются в Турцию на последних сроках беременности. Можно рассчитывать на здравомыслие самих туристов, но оно проявляется далеко не всегда. Значит нужно постоянно предупреждать о том, проблемные ситуации, связанные со здоровьем в жарком климате, могут обостриться», — резюмировал он.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Отдыхали в Турции?

Аноним, 22 сентября 2019 13:25
Отдыхали на черноморском побережье? Жесть

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